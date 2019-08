30 de julio de 2019

Usain Bolt descarta su presencia en Tokyo 2020

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El jamaicano Usain Bolt fue claro al descartar cualquier inesperado regreso al atletismo y a estar en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio del año que viene, zanjando la especulación levantada tras unos videos los que se le veía entrenando.

"Cero por ciento de posibilidades", replicó en una entrevista a 'Sports Illustrated' un Usain Bolt que se despidió del atletismo en los Mundiales de Londres de 2017 y que a finales del próximo agosto cumplirá 33 años.

El ganador de ocho oros olímpicos y poseedor de los récords del mundo de 100 y 200 metros lisos no se atrevió a decir en cuanto podría correr ahora mismo el hectómetro. "No lo sé. Recuerdo que una vez mi entrenador me preguntó lo mismo y le dije que probablemente podría hacerlo en 10.01. Él me dijo que no y me dijo que en 10.4, pero actualmente creo que podría estar cerca del 10.5", indicó.

"Definitivamente no", aseveró sobre si podría bajar de los 20 segundos. "Creo que podría correr mejor un 200 que los 100 en este momento y estaría cerca de esa marca de los 20 segundos, pero no por debajo", admitió.

Además, el jamaicano subrayó que hay que dejar "a los jóvenes centrarse en dar la mejor versión de ellos mismos" y no en convertirse en el nuevo Usain Bolt. "Yo quería ser tan grande o más que Michael Johnson y ese es el tipo de objetivo que los niños deberían tener. Querer ser mejor o más rápido que Usain Bolt, siento que así es como debes establecer estándares para ti mismo", indicó.

Sobre el estadounidense Noah Lyles, que ha marcado 19.50 en los 200 metros, el ocho veces campeón olímpico tiene claro que es "puro poder", aunque cree que "tiene mucho que aprender" cuando llega a la curva. "Pero creo que muestra mucho poderío y control, y eso es algo que respeto de él", confesó.

"Es importante que la gente hable sobre los récords mundiales, que van y vienen, aunque para mí, espero que no sea muy pronto y que puedan durar un par de años más. Espero ver al próximo joven batirlos y correr rápido porque es bueno para el deporte", añadió sobre la longevidad de sus marcas.

Bolt remarcó que la gente siempre se "concentra en los tiempos", mientras que él estaba "enfocado en los campeonatos". "Eso es lo que me hizo quien soy y me hizo grande. Sí, es bueno correr rápido, pero siempre debes concentrarte en llegar a los Juegos y a los Mundiales y ganar", señaló.

Además, el exatleta calificó al también velocista estadounidense Chris Coleman como "un chico que no tiene miedo" y que "es sin duda uno de los mejores" a los que ha visto competir, mientras que del veterano Justin Gatlin se mostró "impresionado" de que siga corriendo.

"Demuestra que si cuidas tu cuerpo, todo es posible. Es uno de los competidores más grandes que he visto y no importa lo que corran estos chicos, cuando él se presente a los campeonatos tendrán que exponerse. Mentalmente está listo y va a estar corriendo", sentenció del actual campeón del mundo de los 100 metros.