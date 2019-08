Sandra Sánchez: "Es muy duro, pero sé que es algo único lo que estoy viviendo"

MADRID, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La karateca española Sandra Sánchez, número uno del mundo en la modalidad de kata, tiene claro que el trabajo que ha estado realizando durante todo este ciclo olímpico es "muy duro", pero también sabe que todo lo que está viviendo es "algo único" y eso le genera ganas de seguir dando "un poquito más".

"A nivel trabajo es muy duro, pero sé que es algo único lo que estoy viviendo. Me genera muchas ganas de seguir levantándome intentando dar un poquito más. A nivel ilusión, como un chiquillo en un parque de atracciones", bromeó Sánchez en una entrevista para Europa Press.

Ese nivel de entrenamientos le ha llevado a considerar "súper importantes" los momentos de descanso para poder mantener "la ilusión y motivación". "Hay días que te levantas y te duelen hasta las pestañas y dices: ¡Madre mía, lo que me queda por delante!. Estos días que hemos tenido en verano han servido para que ya tenga ganas de salir al tatami", señaló.

Sánchez afirmó que ser la número uno de su categoría se traduce en "algo de presión", pero ella trata de transformarla en "motivación". "Me ha costado mucho llegar a donde estoy hoy. Soy número uno del mundo, algo increíble, y número uno en el ranking olímpico también. Significa que estoy haciendo algo bien y quiero seguir haciéndolo bien, quiero seguir entrenando y seguir mejorando para mantener eso", reflexionó la karateca.

La actual campeona del mundo calificó de "decepción" la decisión del comité organizador de París 2024 fuera de los siguientes Juegos. "No tenemos mucha explicación porque las explicaciones son un poco ilógicas. Debería haber unos criterios escritos y fijos que cada deporte deba cumplir: un número de federados, un número países que practiquen ese deporte... Algo a lo que te puedas aferrar y que las decisiones no sean por otros condicionantes que nosotros no podamos manejar", comentó.

"Es verdad que hay que ir adaptándose a los nuevos tiempos, que tienen que entrar deportes nuevos, pero eso no significa que los que cumplen todos los requisitos deban salir, sino que hay que adaptarse a la sociedad y su evolución. Los deportes que sí cumplan con ese número de practicantes y ese número de federados deberían seguir estando dentro", apostilló Sánchez.

La karateca de 38 dijo no entender el "por qué" de unas decisiones "sin sentido". "Lo veo lógico, hay que cumplir todos los requisitos. Tanto que nos adaptemos a la sociedad, al crecimiento y a los nuevos deportes, como que el deporte tradicional que cumpla todos esos requisitos pueda estar dentro", aseveró.

Sánchez añadió que los valores de su disciplina "conllevan los valores olímpicos". "Crecemos intentando transmitir todos esos valores. Nos aferramos tanto a esos valores, queremos que la sociedad tenga esos valores, queremos transmitírselos a los niños", afirmó la recién proclamada campeona de kata en los Juegos Europeos de Minsk.

"Pero luego, lo que hay por encima de los deportistas, todo lo que hay en los despachos... parece que dejan de puertas para fuera los valores olímpicos y se deciden por otras cuestiones. Si queremos poner en alza que esos valores se transmitan a la juventud tenemos que tomar las decisiones en concordancia a esos valores", añadió.