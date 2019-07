12 de julio de 2019

Bautista: "En el tercer set he merecido más"

MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Roberto Bautista ha asegurado que ha "merecido más" en el tercer set del partido de semifinales de Wimbledon ante el serbio Novak Djokovic (6-2, 4-6, 6-3, 6-2), cuando dispuso de dos pelotas de rotura para devolverle el 'break', y ha afirmado que ascender el próximo lunes al número 13 "no cambia nada" su planificación de la temporada.

"En el tercer set he merecido más, creo que ha sido el mejor set del partido. Quizás si hubiese caído alguna de esas dos bolas de 'break' con 4-3 me hubiese puesto en situación de ganar el tercer set. Hubiese sido otra historia", señaló en la rueda de prensa posterior al duelo en la pista central All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Aun así, el castellonense considera que lo ha hecho "bien". "Al principio del partido sabía que me iba a costar un poco, no me tenía que venirme abajo, caer la mentalidad de luchar hasta el final. Para ser mi primera vez en unas semifinales de Wimbledon contra el número uno, he hecho un buen partido", subrayó.

"Hoy iba a ser una situación difícil y nueva, unas semifinales de 'Grand Slam' en las que nunca me había encontrado. Venía mentalizado de que iba a tener dificultades, que por momentos las emociones y los nervios iban a estar ahí y solo había que aceptarlo y luchar. Por momentos he jugado un buen tenis y por otros me ha costado un poquito más", prosiguió. "Estos partidos te hacen subir el nivel y ser mejor jugador. Darse la oportunidad de jugar contra estos fenómenos te mejora", añadió.

Por todo ello, se marcha de Londres "con los deberes hechos". "Estoy contento con el nivel de tenis que he ofrecido. Me voy con muchas ganas de seguir mejorando, dándome oportunidades, y a ver si poco a poco puedo acercarme a los puestos de arriba y a los mejores del mundo", manifestó.

"Wimbledon es un torneo especial, me gusta mucho jugar en hierba, correr... Después de una temporada de tres meses en tierra me gusta venir a jugar en hierba. Ahora a descansar unos días y a ver si seguimos jugando buen tenis", continuó.

Sobre el hecho de que el lunes vaya a ser número 13 del mundo, Bautista aseguró que "no cambia nada". Tenemos una mentalidad de levantarnos, de mejorar, de intentar no pensar a corto plazo. La mentalidad es intentar ser mejor para tener más opciones como la de esta semana".

Por último, recalcó la diferencia que hay entre el 'Big Three' y el resto de tenistas del circuito. "Ha sido la primera semifinal de un 'Grand Slam' que he jugado y Novak no sé en cuántas habrá estado, más de 20 seguro. Su experiencia les hace estar hechos a este tipo de situaciones y se manejan muy bien bajo presión y situaciones de estrés. Eso le hace ser de los mejores del mundo", concluyó.