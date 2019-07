14 de julio de 2019

Djokovic: "Cuando la gente grita 'Roger' yo oigo 'Novak'"

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El tenista serbio Novak Djokovic explicó el trabajo mental que necesitó para ganar este domingo la final más larga de la historia de Wimbledon ante el suizo Roger Federer, un partido que "tuvo de todo" y en el que encontró su "mejor tenis" en "los momentos más importantes".

"Este tipo de partidos es para los que trabajas y vives, te dan sentido y valor a cada minuto que gastas en la pista entrenando y trabajando para estar en esta posición y jugar estos partidos contra uno de los mayores rivales de siempre", dijo en rueda de prensa.

'Nole' salvó dos bolas de partido y se apuntó cinco horas de final con el 'tie-break' del quinto set en el 12-12 en juegos. "Tuvo de todo el partido, pudo ir de su lado fácilmente. Traté de estar calmado y devolver la pelota. En los momentos más importantes, los tres 'tie-breaks', encontré mi mejor tenis", afirmó.

El de Belgrado explicó su especial preparación para hacer frente al mejor rival posible y a una Central inglesa que sabía estaría del lado del suizo. "Me había prometido estar tranquilo. Sabía cómo iba a ser el ambiente. Imaginé el escenario en mi cabeza. Fue el partido que más me ha exigido mentalmente. Federer tiene un juego perfecto para esta superficie", apuntó.

"Cuanto más difícil se pone el partido más te tienes que hablar y decirte que eres mejor que el otro jugador. Si tienes a la gente de tu lado te ayuda y te da fuerzas. Hay veces que tratas de ignorarlo, que es difícil. Yo lo transformo. Cuando la gente grita 'Roger, Roger' yo oigo 'Novak, Novak'", añadió.

El serbio alcanzó su 16º 'grande', a dos de Rafa Nadal y cuatro del propio Federer. "Los dos son una de las razones por las que sigo compitiendo a este nivel. Han hecho historia de este deporte y me inspiran a lograr lo que han hecho y si puedo mejorarlo. No veo límites de edad. Depende de las circunstancias de la vida, no soy solo tenista, soy también padre y marido", finalizó.