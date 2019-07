12 de julio de 2019

Federer tumba a Nadal para buscar su noveno Wimbledon ante Djokovic

MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El tenista suizo Roger Federer apeó (7-6(3), 1-6, 6-3, 6-4) al español Rafa Nadal este viernes en semifinales del torneo de Wimbledon, tercer 'grande' de la temporada, para optar a su noveno título en la hierba londinense en la final que le medirá el domingo con el serbio Novak Djokovic.

El reencuentro entre ambos en la Central inglesa 11 años después del llamado 'partido del siglo' se lo quedó el de Basilea, que alzó los brazos en la quinta bola de partido y tras tres horas. A sus 37 años, Federer eliminó a su mayor rival en al carrera del 'Grand Slam', un Nadal que venía de ganarle en Roland Garros y levantar el título después para sumar su 18º 'grande' por los 20 del suizo.

El español venía haciendo su mejor tenis sobre hierba, pero ese nivel falló en semifinales. El tercer set fue clave. Con 1-1 en los anteriores, Federer logró su primer 'break' del partido y sujetó el ataque feroz del español por recuperar la desventaja. El capítulo 40 entre ambos se lo quedó el tenista de 37 años, en un último juego agónico de este clásico que recordaba la final de 2008.

El tanteo entre ambos de inicio dejó pocas emociones. Mucha seguridad en el saque, con Federer algo más agresivo al resto, para llegar al 'tie-break'. Nadal comenzó a conectar buenos puntos en esa muerte súbita, pero el suizo dio la vuelta al desempate para dar el primer golpe. Como cabía esperar, Nadal no se inmutó.

El balear buscó la reacción y encontró a un Federer que parecía tener la lección aprendida. Saber sufrir contra el español para después volar sobre la pista. Nadal aguantó y entonces el suizo se desconectó. El cortocircuito le costó un 1-6 al número tres del mundo, pero Federer hizo borrón y cuenta nueva.

La tercera manga se antojaba de oro y el suizo emergió con dos puntazos para lograr el 'break' en el cuarto juego (3-1). Nadal embistió con todo, pero Federer salvó dos tremendos intercambios y salió airoso, con una renta dorada para dar tranquilidad a su juego. El de Basilea se limitó a ganar su saque y poner el 6-3.

A Nadal le quedó la lucha y la épica pero no el tenis. Federer evitó bien la derecha de su rival y logró el 'break' en el tercer juego. El suizo ganó los intercambios de nuevo y comenzó a deshojar la margarita ante un Nadal en rebeldía. El de Manacor salvó dos bolas de partido al resto y otras dos más, la dosis de drama que no podía faltar y que llevó a Federer a su duodécima final en el All England Club, 16 años después de la primera que jugó y ganó.