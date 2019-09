17 de septiembre de 2019

Muguruza alarga su mala racha y tampoco gana en su estreno en Osaka

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La tenista hispano-venezolana Garbiñe Muguruza continuó con su mala racha de resultados y volvió a caer en su estreno en un torneo, el de Osaka (Japón), puntuable para la WTA y que se disputa sobre pista, tras perder ante Hsieh Su-wei en tres sets (3-6, 7-6, 6-1) y pese a tener una bola de partido y ventaja en el segundo parcial.

La exnúmero uno del mundo no consigue sumar victorias que le den confianza y en el inicio de la gira asiática no se libró de actual dubitativo momento que le impide ganar dos partidos seguidos desde hace varios meses. Así, desde su derrota en octavos de Roland Garros ante Sloane Stephens, no fue capaz de ganar su primer partido en Wimbledon, Cincinnati y el US Open.

La doble ganador de Grand Slam tuvo en su mano poder cambiar esta dinámica después de comenzar muy bien ante la jugadora de China Taipei, que pese a que recuperó el 'break' del primer juego, no pudo contener a la de Caracas a partir de mediado el primer set.

Tras el 3-3, Muguruza se llevó seis de los siguientes siete juegos para adjudicarse el primer parcial y ponerse con un óptimo 3-1 en el segundo. Pero la 26 del mundo no acertó ni a gestionar esa ventaja ni tampoco un más esperanzador 4-2 porque Su-wei respondió a las roturas para igualar el partido.

La hispano-venezolana salvó una bola de rotura con 4-4 y luego desaprovechó una pelota de partido con 6-5, lo que le llevó a disputar una 'muerte súbita' que fue decantando el partido hacia el lado de la asiática. Esta forzó con facilidad (7-1) el tercer y definitivo set, donde no dio opciones pese a empezar con 'break' abajo.