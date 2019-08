Muguruza se despide del US Open a las primeras de cambio

Badosa y Sorribes también caen en primera ronda

La tenista hispano-venezolana Garbiñe Muguruza se despidió a las primeras de cambio del US Open, cuarto y último 'Grand Slam' de la temporada, después de perder frente a la estadounidense Alison Riske en tres sets (2-6, 6-1 y 6-3), lo que supone un nuevo varapalo tras repetir la misma actuación que en Wimbledon.

Muguruza, número 25 de la WTA, cayó ante Riske, número 36, en un partido que comenzó de la mejor manera posible para la española. A partir de ahí también acusó el físico tras una reciente lesión en la pierna derecha que pudo haberle pasado factura en los siguientes asaltos.

El empuje de la tenista americana fue suficiente para igualar en el segundo set y, acto seguido, dar la estocada definitiva en la tercera manga. Por segunda vez en su carrera, Muguruza cede de forma consecutiva en la primera ronda de un 'grande'.

La tenista caraqueña, que prescidió de su técnico Sam Sumyk el pasado mes de julio, se apoyó en Anabel Medina para este torneo. Pero no ha podido cambiar la suerte de una Muguruza que no levanta cabeza. Su derrota dice adiós a un pobre 2019 en los torneos más importantes. Además de la primera ronda en Wimbledon y US Open, alcanzó los octavos en Australia y Roland Garros.

Muguruza intentó corregir en mitad del partido, pero fue demasiado tarde. El tenis consistente de su rival acabó por tumbar cualquier posibilidad de reacción para ella. Riske, que se medirá en segunda ronda la letona Jelena Ostapenko, se puso alas y cerró el partido con autoridad tras dos roturas más en el servicio.

Por su parte, las también españolas Paula Badosa y Sara Sorribes corrieron la misma suerte que Muguruza. Ambas se despidieron del torneo neoyorquino en primera ronda, después de caer a manos de Kiki Bertens y Anett Kontaveit, respectivamente.

Badosa fue la primera en ceder pese al buen comienzo. La joven española, de origen estadounidense, no pudo con la experimentada belga y cedió por 6-4 y 6-2, mientras que Sorribes apenas puso oposición y sólo pudo conseguir dos juegos ante la jugadora estonia en un partido que apenas alcanzó los 55 minutos de duración.