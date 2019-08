24 de agosto de 2019

Muguruza: "Me entero siempre de mi rival uno o dos días antes de jugar"

MADRID, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

La tenista hispano-venezolana Garbiñe Muguruza aseguró que se entera siempre contra quien juega en primera ronda "uno o dos días antes del partido" porque "lo quiere así", además de explicar que llega con "muchas ganas", aunque "pocos partidos" al último 'grande' de la temporada.

"Llego al US Open con ganas, he jugado pocos partidos porque la lesión no me dejó jugar dos torneos, pero forma parte de todo esto. Ahora estoy aquí en este gran torneo y estoy muy contenta", comentó Muguruza en declaraciones a Eurosport que recoge Europa Press.

Pregunta por su rival en el debut, dijo que prefiere no saber quien es hasta poco antes del choque. "Lo hago siepmre, me entero uno o dos días antes contra quién juego porque me gusta así. No hay secreto, me gusta así y ya está", indicó Muguruza, cuya primera oponente será la tenista local Alison Riske.

Preguntada por su última derrota ante Madison Keys, en Cincinatti, la española aseguró que fue "una lástima porque fue un partido durísimo para las dos". "A quien ganase la iba a ayudar mucho, di todo lo mejor que tuve y fue una buena sensación, me dio motivación a partir de ahí", agregó.

Muguruza, número 25 de la WTA, recordó que "siempre tiene ganas" de "hacerlo bien". "Y más en estos torneos que son tan grandes, hay más ambición porque todo el mundo quiere ganarlos".

Por último, la caraqueña fue preguntada por Anabel Medina, que la acompañará en este torneo. "Nos llevamos muy bien, hemos competido como jugadoras y ahora es la capitana. Me da muy buena sensación y es una alegría tenerla en el banquillo", sentenció Muguruza.