30 de julio de 2019

Nadal: "Quiero llegar bien preparado al US Open"

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Rafa Nadal aseguró que quiere llegar "bien preparado" al US Open, cuarto y último 'grande' de la temporada, antes de afrontar la próxima semana el Masters de Montreal, su único objetivo en mente por el momento, sin pensar en si acudirá a más torneos del circuito americano antes de Nueva York.

"Me encuentro bien, he entrenado cada vez un poco más y un poco mejor. Me voy para Montreal pronto, llegaré con días de antelación para prepararme bien. He asentado las bases aquí", indicó el balear, que este martes presentó la segunda edición del Rafa Nadal Open by Sotheby's International Realty, un torneo de la categoría Challenger que se celebrará del 26 de agosto al 1 de septiembre.

"¿Ir a Cincinatti? Es una opción, pero lo decidiré según lo que pase en Montreal", añadió Nadal. "Lo que sí tengo claro es que quiero llegar bien preparado al US Open, el último torneo de la temporada", sentenció el jugador de Manacor, que dosifica esfuerzos para no fallar a la última gran cita del calendario tenístico.

Nadal compareció este martes ante los medios para presentar su torneo, un certamen que se celebrará en Manacor y será gratis para el público. "Intentamos que el evento sea divertido, dinámico y que la gente que le guste el tenis tenga la posibilidad de disfrutarlo a un nivel alto. La idea también es que los aficionados puedan disfrutar de eventos alrededor del torneo para que también se convierta en un evento social", comentó.

"El hecho de que la entrada sea gratuita creo que ayuda y facilita a que gente que muchas veces no tiene posibilidad de ir a eventos de este calibre pueda disfrutarlos aquí (...) Yo cuando era muy jovencito tuve la suerte de jugar todos los torneos 'Futures' aquí en España sin necesidad de salir fuera y os aseguro que es una gran ayuda", manifestó.