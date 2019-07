23 de julio de 2019

Ramos y Munar siguen adelante en Gstaad y Robredo se despide

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los tenistas españoles Albert Ramos y Jaume Munar se clasificaron este martes para la segunda ronda del torneo de Gstaad (Suiza), puntuable para la ATP y que se disputa sobre tierra batida, mientras que el veterano Tommy Robredo no pudo seguir adelante.

Ramos, semifinalista la semana pasada en Bastad (Suecia), apenas dio opciones al suizo Henri Laaksones al que derrotó en dos sets por 6-0, 6-3, y ahora se volverá a citar, como en la arcilla roja sueca, con su compatriota Fernando Verdasco, segundo cabeza de serie.

También habrá otro duelo entre componentes de la 'Armada' en esta segunda ronda, el que enfrentará a Munar con el castellonense Roberto Bautista, primera favorito en Gstaad. El balear tuvo que remontar al tunecino Malek Jaziri para imponerse finalmente por 5-7, 6-3, 6-4.

De todos modos, no pudo haber pleno en la jornada ya que el veterano Tommy Robredo, invitado por la organización y que no jugaba un partido de un cuadro principal del circuito desde el pasado US Open, no pudo con el italiano Gian Carlo Moroni, clasificado desde la previa y que batió al gerundense con claridad por un doble 6-2.