13 de julio de 2019

Serena Williams: "Sigo siendo increíblemente competitiva"

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La tenista estadounidense Serena Williams felicitó a Simona Halep por jugar "fenomenal" e "increíble" en la final del torneo de Wimbledon, donde la americana volvió a dejar escapar el récord de 24 'grandes' pero demostrando que sigue siendo "increíblemente competitiva" para llegar a estas finales.

"Ella jugó simplemente fenomenal. Traté de hacer cosas distintas, pero nada me ayudó y cometí demasiados errores y ella devolvía todo", dijo la exnúmero uno del mundo en la rueda de prensa posterior a su dura derrota (6-2, 6-2) este sábado en la hierba londinense.

La siete veces campeona no pudo alcanzar los 24 de Margaret Court, como le ocurriera el año pasado también en Wimbledon y después en el US Open, pero recordó que a sus 37 años y siendo madre recientemente puede estar contenta. "Siento que sigo siendo increíblemente competitiva o de lo contrario no estaría aquí. Siento que estoy en el camino correcto. Simplemente voy en la dirección correcta para volver a donde necesito estar", afirmó.

"Tengo que encontrar la manera de ganar una final. Quizá jugar otras finales fuera del 'Grand Slam' sería de ayuda para entrar en el ritmo. Siempre se espera que gane, pero son diferentes circunstancias para mí. Cada final de 'grande' que he llegado últimamente es un gran esfuerzo. No puedo decir que tenía mucha presión, solo que mi rival jugó increíble", zanjó.