11 de julio de 2019

El 77% de los vascos sale de bares todas las semanas y un 9% de ellos a diario

BILBAO, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 77% de los ciudadanos vascos sale de bares todas las semanas y, de ellos, el 9% lo hace a diario, según una encuesta realizada por Madison Market Research, con la colaboración de la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de Alimentación (SEDCA).

Estos porcentajes se sitúa dos puntos por encima de la media estatal, del 75% en el caso de los encuestados que van de bares todas las semanas y un 7% de ellos que tienen ese hábito a diario. En el conjunto del Estado, el gasto en alimentos, bebidas y aperitivos fuera del hogar ascendió a 34.539,32 millones de euros, lo que equivale a cerca de 16.432,2 millones de consumiciones en hostelería, según datos del Informe del Consumo Alimentario en España 2018 del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Desde la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de Alimentación (SEDCA), han indicado que, "en la actualidad, los horarios laborales y el ritmo de vida provocan, por falta de tiempo, una inadecuada alimentación y el no poder comer en casa entre semana" y, de hecho, el 40% de los españoles creen que "comer o cenar fuera es motivo de un empeoramiento de salud y una mala alimentación".

Sin embargo, han precisado sus responsables, "almorzar en restaurantes o bares no tiene por qué estar reñido con llevar una alimentación saludable, siempre que se opte por alimentos sanos, frescos y equilibrados".

Los principales motivos por los que la mayoría de las personas deciden comer fuera de casa son la comodidad y el ocio. Pero, además, según la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de Alimentación, en bares y restaurantes también es posible "seguir buenas pautas de alimentación".

Para ello, ha creado un documento que con consejos para "comer y tapear de forma saludable en hostelería" durante los cinco momentos "clave" de alimentación del día (desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena).

Entre estas recomendaciones, se encuentra ir caminando, en la medida de lo posible, al establecimiento. En este sentido, el profesor de la Universidad Complutense de Madrid y presidente del Comité científico de SEDCA, Jesús Román Martínez, ha insistido en que "es importante mantenerse activo, y el ir caminando a los restaurantes, es una manera de quemar las calorías ingeridas".

En general, la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de Alimentación aconseja elaboraciones a la plancha, al vapor, cocidas u horneadas, así como que predominen las verduras y hortalizas en los platos principales. "Si lo que realmente nos gusta es tapear a media mañana, existen muchas tapas bajas en calorías y saludables, como los encurtidos, el jamón y el gazpacho", explica.

Para beber, la SEDCA recomienda optar por el agua o por bebidas bajas en calorías como la cerveza tradicional y sin alcohol. De hecho, el País Vasco se encuentra entre las comunidades autónomas donde la cerveza tradicional es la bebida más consumida en el almuerzo.

Después del agua, la cerveza es, según la encuesta de Madison Market Research, la opción preferida por el 51,8% de los encuestados en el conjunto del Estado. En concreto, un 43,2% se decanta por la de tipo tradicional y un 10,7% la pide sin alcohol.

Según explican los responsables del estudio, "un tema que preocupa a los trabajadores es poder salir de la oficina y tomarse unas tapas a la vez que se toma una cerveza y charla con sus compañeros. Y es que, el afterwork es una buena manera de dejar a un lado el estrés a la vez que creamos vínculos".

Los expertos aconsejan hacer deporte en conjunto para "ganarse el picoteo posterior sin tener remordimientos". "Tomar unas tapas por la tarde, en la comida o en la cena, no es un problema y no tiene por qué darnos remordimientos si lo hacemos bien, y para ello debemos elegir bien en función de nuestras características personales, la actividad física que realicemos, etc", ha señalado Jesús Román Martínez.

Según la encuesta realizada, las cenas suelen ser más copiosas de lo que deberían y, de hecho, la mayoría de los españoles reconocen que acuden al 'fast food'. La SEDCA recomienda que la última comida del día sea la más ligera, por lo que "tendremos que decantarnos por preparaciones ligeras a base de verduras, hortalizas, mariscos, carnes bajas en grasa y pescados", ha apuntado su presidente, Antonio Luis Villarino.

Además, ha añadido que "lo importante es hacer un equilibrio entre comida y cena o entre media mañana y media tarde, para que, al final de la jornada, el número de calorías y nutrientes tomados sean los correctos en cada caso".

ACOMPAÑAR LA BEBIDA CON COMIDA

Según el estudio, el consumo de bebidas fermentadas, como la cerveza, es más frecuente entre quienes acompañan la bebida con algo de comer. Por el contrario, quienes menos acompañan la bebida con comida son aquellos que optan por café, infusiones, refrescos o combinados. En Euskadi, la cerveza se pide más cuanto mayor es la frecuencia con la que suelen ir de bares.

Sus responsables precisan que diversas instituciones internacionales indican que el consumo moderado de alcohol no debe superar los 30 g/día en los hombres (tres cañas de cerveza tradicional o 600 ml) y los 20 g/día para las mujeres (dos cañas o 400 ml), y si se ingiere es aconsejable hacerlo acompañada de alimentos sólidos.

Sin embargo, si se está tomando medicamentos, si se va a conducir, y en el caso de las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, el consumo de alcohol "debe ser cero". Asimismo, recuerdan que un consumo abusivo puede ser perjudicial para la salud.

Entre quienes suelen beber cerveza cuando salen a tomar algo, más de la mitad de los vascos (el 54,4%) considera saludable un consumo entre una y dos cañas al día, según la encuesta, en la que un 54,4% de los encuestados considera que lleva una alimentación bastante saludable y la valora con 8 puntos sobre 10, mientras que sólo un 9,4% lo hace con un 4 o menos.