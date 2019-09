Alonso (PP) advierte que si no hay cambio en la política fiscal, no apoyará los presupuestos del Gobierno Vasco

VITORIA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha advertido al PNV de que "si no hay un cambio en la política fiscal" no habrá "ninguna posibilidad" de alcanzar un acuerdo presupuestario y ha ofrecido al Gobierno Vasco alcanzar un "acuerdo político" que se "extienda a las normas y modificaciones del Parlamento Vasco y de las Juntas Generales". "Un gobierno que no es capaz de aprobar los presupuestos, que apenas es capaz de aprobar leyes, es un gobierno que no tiene futuro", ha subrayado.

En una rueda de prensa celebrada en Vitoria para valorar el comienzo de la actividad política, Alonso ha reconocido que en el Parlamento Vasco "las cosas están difíciles" y ha recordado que el próximo día 20 se celebrará el pleno de política general, un debate en el que el PNV y el lehendakari, Iñigo Urkullu, tendrán que decir "qué quieren de la vida".

Tras criticar que el Gobierno Vasco ha sido "incapaz de sacar adelante su programa legislativo" en esta legislatura, ha denunciado que "no ha mostrado mucha iniciativa ni capacidad de diálogo con los grupos".

Alonso ha recordado que remitió antes del verano al lehendakari un documento "analizando el programa legislativo pendiente y las cuestiones que son importantes", y ha insistido en que la posición de su partido ha sido la de "colaborar" pero ha advertido de que el PP vasco no está dispuesto a "apoyar cualquier cosa".

"Soy una persona dialogante pero no puede ser que nos tomen el pelo. O aquí se hace una política que avanza en nuestra dirección o es imposible llegar a acuerdos", ha defendido.

Asimismo, cree que la actividad del Gobierno "deja mucho que desear" en estos tres años, pero ha recordado que en el planteamiento que le presentaron al lehendakari le propusieron "dar continuidad al cumplimiento del acuerdo de presupuestos alcanzado hace dos años y abordar una reforma fiscal".

ACUERDO POLÍTICO

"Los ingresos tienen directa vinculación a los gastos y nosotros insistimos en que queremos un acuerdo político, de partidos, sobre una determinada visión del País Vasco, que afecta al Parlamento pero también a las instituciones forales. Es un acuerdo que tiene que extenderse a normas, modificaciones en las tres juntas generales", ha defendido.

Por ello, ha advertido de que "si no hay un cambio en la política fiscal y no se camina decididamente a una política determinada de ingresos", cree que "es evidente que no hay ninguna posibilidad de tener ningún acuerdo, ningún encuentro en la política de gastos". Además, ha afirmado que retrasar al próximo año la reforma fiscal, "cerraría la puerta" a un acuerdo.

"Un gobierno que no es capaz de aprobar los presupuestos, que apenas es capaz de aprobar leyes, es un gobierno que no tiene futuro", ha advertido.

"LEGISLATURA FRACASADA"

En este sentido, ha pedido a Urkullu que el día 20 sea "muy sincero" y ha advertido de que "si no se produce un cambio de actitud, irá hacia una legislatura fracasada".

Alonso cree que en la negociación presupuestaria, el Gobierno Vasco ha tomado "todos los pasos que pueden dificultar la negociación" acusando al PNV de adoptar una "política de aislamiento" del PP, siguiendo la "consigna de adoptar acuerdos con EH Bildu" para echarles de las instituciones locales. "Han hecho exactamente lo mismo en Navarra", ha indicado.

También ha criticado que a pesar de decir que quieren negociar con el PP, el Gobierno vasco hace "constantes ofrecimientos a EH Bildu" cuando es "perfectamente incompatible la política que desea EH Bildu para el País Vasco con la que plantea el PP".

"Estas y otras cuestiones nos hacen dudar mucho de la sinceridad del PNV o de las verdaderas intenciones del Gobierno Vasco en este curso político", ha explicado.

Alonso ha destacado que a pesar de las "faltas de respeto permanentes" hacia el PP vasco, mantienen "contacto con el gobierno" y ha destacado que durante el mes de julio han mantenido varias reuniones sobre la RGI, conversaciones que ha desvinculado de la negociación presupuestaria.

PROPUESTA FISCAL

El presidente de los 'populares' vascos ha anunciado que presentará en las Juntas Generales una iniciativa sobre la reforma fiscal que el Gobierno Vasco "nos tenía comprometida".

Según ha explicado, la propuesta consiste en que "hay que devolver el esfuerzo fiscal a los ciudadanos" y por tanto, bajar el impuesto sobre la renta. "Hay que cambiar la política fiscal para dar más protagonismo a la gente en la calle y dar más impulso a la sociedad", ha defendido.

Asimismo, ha aclarado que no la registrarán hasta después de la convención que celebrará el partido los días 13 y 14 de septiembre y también cree que se podría demorar hasta después del pleno de política general que se celebra el 20 de septiembre.