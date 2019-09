6 de septiembre de 2019

Alonso (PP) cree que si se repiten las elecciones en noviembre "lo más probable es que tampoco cambie tanto el panorama"

BILBAO, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha afirmado que si se produce una repetición electoral en el Estado el próximo 10 de noviembre, algo que "no conviene al país, lo más probable es que tampoco cambie tanto el panorama" político.

En una entrevista a Onda Vasca, recogida por Europa Press, el dirigente popular se ha referido así a la reunión de este jueves de los equipos negociadores de PSOE y Unidas Podemos y la posibilidad de que se celebren nuevos comicios.

A su juicio, "todavía hay tiempo" para que no se celebren elecciones, aunque ha lamentado que el secretario general socialista y presidente en funciones, Pedro Sánchez, lleva "de campaña electoral varios meses". "Me temo que, ahora mismo, las apuestas indican que vamos a elecciones lo que me parece que no es bueno porque vamos a un parón muy largo", ha sostenido, al tiempo que ha considerado que no hay una "propuesta de un gobierno mínimamente estable o con viabilidad asegurada".

Para el dirigente popular, unas nuevas elecciones el 10 de noviembre no convienen "al país" y ha advertido de que si los ciudadanos "ya hablaron" en abril, "por difícil que sea el mapa político", es necesario "hacer un esfuerzo para sacar las cosas adelante".

"Se está causando una gran decepción, la gente está a sus cálculos y lo más probable es que si se repiten las elecciones tampoco cambie tanto el panorama", ha insistido.

Tras lamentar que Pedro Sánchez haya "reventado todos los puentes" que tenía con el Partido Popular, Alonso ha defendido que los populares le han ofrecido la "posibilidad de pactos de estado en grandes temas", pero el presidente en funciones "no quiere pactar con el PP".

"Ha anunciado un programa que va muy en contra de lo que propugnamos y las reformas que impulsamos cuando gobernábamos, pero lo más significativo es el acuerdo en Navarra para echar a UPN y PP, gestos de enorme hostilidad", ha denunciado.

'ESPAÑA SUMA'

Respecto a una hipotética coalición por parte de las fuerzas de centro-derecha, Alonso ha indicado que personalmente le convence que se dé una "convergencia", ya que "tenemos bastantes similitudes con Cs y entiendo que en el futuro habrá que trabajar en una mayor unidad de ese espacio político".

"Ahora bien, yo estoy empeñado en contar el proyecto del PP vasco. Un proyecto de defensa de la Constitución, de la foralidad y del Concierto Económico. Un proyecto abierto, pero que no es negociable por lo que la condición para alcanzar un acuerdo con Cs pasa por que acepten la defensa de la foralidad y del Concierto", ha matizado.

De este modo, y tras reconocer que el líder del PP, Pablo Casado, participará en la convención que el PP vasco celebrará los días 14 y 15 en Vitoria, Alonso ha negado ser "díscolo" con la dirección nacional, aunque tiene que defender "la tradición del PP vasco, que a veces tiene que parecer rebelde".

"Aquí lo pasamos mal y se hizo un esfuerzo por la libertad. Tenemos una historia con una base moral que aporta al resto del partido. Defendemos a España en el País Vasco, pero siempre hemos querido ser los vascos en Madrid, defendiendo cosas que, a veces, no son entendidas. España tienen diferencias y eso le enriquece", ha subrayado.

En este contexto, ha recordado que en los pasados comicios municipales y forales ya hizo a Cs "una oferta para compartir plancha electoral", pero no resultó aceptada.

"Entiendo que estarán en un proceso de reflexión. Es un partido sin representación en Euskadi. Tuvieron un resultado muy insuficiente y no ha sido incorporado realmente por la sociedad vasca como un partido que considere propio. La clave creo que está en la posición agresiva en su día de Albert Rivera contra el Concierto", ha analizado.

De este modo, ha reconocido que no cierra las puertas a una posible coalición con Cs "pero pongo mis condiciones". "Podemos confluir con otras fuerzas pero tenemos un proyecto que no es renunciable sino parte de nuestra identidad y no vamos a dejar de ser quienes somos por pactar con alguien", ha insistido.

VOX

Con respecto a Vox, Alonso ha considerado que es "imposible" un acuerdo porque "tenemos muchas diferencias" ya que no es que la formación de Santiago Abascal "esté en contra del régimen foral sino que está en contra de las autonomías".

"Tenemos posiciones muy alejadas. Ellos defienden cosas que el PP no ha defendido jamás. No estar en defensa de la España de las autonomías es una diferencia de suficiente calado. Dan una imagen de nostalgia de un mundo que no he conocido", ha concluido.