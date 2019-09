Amilibia (BBVA): "Las empresas españolas están todavía desperezándose en materia LGTBI"

BILBAO, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ízaro Amilibia, discipline manager en el área de Talento y Cultura de BBVA e impulsora del colectivo de trabajadores surgido dentro del Banco para defender y reivindicar los derechos de las personas LGTBI, ha afirmado que las empresas españolas están "todavía desperezándose" en materia de diversidad. "No hay referentes de grandes empresas nacionales, por lo que hay mucho trabajo por hacer", ha apuntado.

En declaraciones a Europa Press, Amilibia ha destacado que "existe un gran desconocimiento y estamos en la fase en la que las empresas necesitan identificar las necesidades que realmente tienen las personas LGTBI".

Por ello, Amilibia, en colaboración con otros compañeros, puso en marcha hace meses un movimiento en el seno de BBVA para visibilizar a estas personas, después de la incorporación de la entidad a REDI (Red Empresarial por la Diversidad e Inclusión LGTBI).

Ízaro Amilibia, que ha participado esta semana en Bilbao en la I edición de la Conferencia Atlántica LGTBI, ha destacado que desde el BBVA se está trabajando "muy conscientemente la materia de diversidad de una manera muy completa". "BBVA está inmersa en un proceso de transformación donde la diversidad es uno de los pilares transformadores fundamentales", se ha felicitado.

SOCIEDAD DIVERSA

En este sentido, ha explicado que "se están incorporando perfiles diferentes a los tradicionales para abrir el abanico cultural y formar equipos diversos, que ya están dando servicio a una sociedad diversa".

"Hemos diseñado un modelo de ofertas de trabajo con lenguaje inclusivo, estamos ya analizando nuestro Plan de Igualdad, las políticas de diversidad y trabajando para crear una red de aliados y programas de apoyo para todos los compañeros y compañeras LGTBI que lo necesiten", ha detallado.

"La manera que trabajamos la diversidad LGTBI en BBVA es a través de un grupo de empleados autoorganizado, con el respaldo del alta dirección, creando un caldo de cultivo entre todos los trabajadores para que se muestren tal y como son, y desde ahí, desde su autenticidad, desde su pleno desarrollo personal, puedan dar su máximo y realizarse completamente a nivel profesional para romper barreras invisibles", ha explicado.

Según ha indicado, con su labor buscan que "todos sepan que en BBVA todo el mundo puede desplegar al máximo sus alas y mostrar todo su potencial". "Queremos estar al frente de la defensa por los derechos de las personas LGTBI y confío en que nuestro ejemplo pueda servir a otras empresas para que se sumen a esta lucha por la normalización porque, al final, no se trata de otra cosa más que de ser nosotros mismos y por eso nuestra iniciativa se llama BBVA Be Yourself", ha agregado.

En esta línea, ha declarado que el Banco quiere trabajar "en pro de los derechos de las personas LGTBI, que al final no son más que los derechos humanos". "Queremos dar una atención a los clientes diversos, como es la sociedad, diversa, y atenderlos como se merecen. No estamos haciendo productos específicos para la clientela LGTBI y no es la intención tampoco. Queremos normalizar la situación", ha indicado.

PROMOCIÓN LABORAL

Respecto a los posibles obstáculos que debe hacer frente una persona abiertamente homosexual a la hora de su promoción laboral, Amilibia ha afirmado que "aunque crecer en la empresa no depende de tu orientación sexual, sí estás muy limitado cuando perteneces al colectivo LGTBI y no puedes ser tú en cualquier ambiente laboral, porque estás ocultando tu vida sin darte cuenta".

"Las personas que se inventan una historia para ocultar su orientación, sufren un doble desgaste mental porque pueden pensar que mostrarse como homosexual les va a perjudicar", ha relatado, para asegurar que supone un "desgaste muy grande que de una manera indirecta sí influye en tu carrera, porque no puedes desarrollar todas las habilidades que tú tienes".

El grupo de empleados del que Amilibia es la cabeza visible busca que sus compañeros desarrollen todo su potencial en una empresa "abierta", independientemente de su orientación sexual, lo que va a proporcionar al Banco "equipos diversos para poder atender a toda la gente diversa, tener la mejor calidad de servicio y que los empleados estén a gusto".

Entre las medidas ideadas, está la puesta en marcha de un plan de apoyo dirigido a todos los compañeros LGTBI que requieran ayuda para visibilizar su condición homosexual.

BBVA BE YOURSELF

A raíz de la difusión en las redes sociales del video "Be Yourself: BBVA celebra la diversidad LGTBI", el grupo de trabajadores impulsores de esta iniciativa ha recibido numerosos correos electrónicos de compañeros de todo el mundo del colectivo LGTBI, que quieren que este movimiento llegue a sus países. "Queremos moverlo de una forma global, siempre yendo de la mano del Banco", ha indicado Amilibia.

Tras destacar que esta idea, que ha surgido "de abajo a arriba", haya sido acogida "de una manera muy noble" por parte del BBVA, ha afirmado que "la empresa está abierta y lo acoge con cariño porque quiere atender las necesidades que tienen sus empleados".

"La parte mejor es cuando la gente te llama, te escribe y te cuenta: está funcionando, lo he notado, ha impactado en el equipo que yo trabajo, mi responsable lo ve de otra manera... Cuando nos llega eso, es que nuestro mensaje ha calado mucho", ha celebrado, para alertar de que "queda mucho trabajo, pero la gente está muy interesada en que esto siga y eso nos mueve".

Amilibia participa en charlas y eventos exponiendo el trabajo en favor de la diversidad de BBVA y ha lamentado que no haya "referentes de empresas fuertes que estén dando la cara" por el colectivo LGTBI. En este punto, ha defendido la importancia de las sinergias y ha mostrado su deseo a futuro de ponerse en contacto con otras empresas para poner en marcha "mejores prácticas" de apoyo al colectivo.

En el seno del BBVA, Ízaro Amilibia ha indicado que se están llevando a cabo entrevistas con los gestores de personal, --persona a la que cada empleado se dirige cuando tiene una necesidad ya sea de trabajo o personal--, de cara a elaborar "una especie de protocolo o manual" sobre cómo tienen que actuar cuando en trabajador plantee un problema relativo a su condición homosexual.

RECONOCIMIENTOS

El compromiso de BBVA con la diversidad y la inclusión ha sido reconocido por Bloomberg GEI, al incluir al Banco en su Índice de Igualdad de Género 2018. La entidad financiera se encuentra también entre las 200 compañías del mundo que forman el 'Gender Equality Global Report & Ranking', elaborado por Equileap, o en el Informe VariableD2019 de Intrama de las 30 empresas en España con mejores prácticas en diversidad e igualdad.

En Estados Unidos, BBVA tiene una larga trayectoria en apoyo al colectivo LGTBI y ha obtenido la máxima nota (100%) en el 'Corporate Equality Index', que mide el grado de igualdad para el colectivo LGTBI, y que sirve de 'benchmark' para las mayores compañías del país.

Otras iniciativas de BBVA, como el proyecto relacionado con el lenguaje inclusivo en la redacción ofertas laborales, han sido seleccionadas por la Red Española del Pacto Mundial como una de las mejores prácticas empresariales vinculadas con el ODS 5.