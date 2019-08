9 de agosto de 2019

Ayuntamiento Bilbao medirá este año la afección del volumen de los conciertos de Aste Nagusia en vecindarios próximos

BILBAO, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao pondrá en marcha esta Aste Nagusia una experiencia piloto para controlar el volumen de la música de los conciertos en directo de los espacios festivos ubicados en el Parque Europa, Abandoibarra y El Arenal para recoger su incidencia en las fachadas de los vecindarios colidantes mediante sonómetros.

La iniciativa se suma esta edición al operativo especial que el Ayuntamiento de Bilbao despliega todos los años para controlar el volumen de los equipos de sonido de txosnas y locales de hostelería mediante un sistema centralizado de programación con aparatos limitadores de volumen conectados a Medio Ambiente.

Esta ha sido una de las principales novedades incluidas en el operativo especial de Movilidad, Transporte Público, Salud y Consumo diseñado por el Ayuntamiento de Bilbao con motivo de la Aste Nagusia y que ha sido presentado este viernes por la concejala de Salud y Consumo, Yolanda Díez, y el concejal adjunto de Movilidad y Sostenibilidad, Álvaro Pérez.

Como todos los años, el recinto festivo del Arenal permanecerá cortado al tráfico desde el próximo jueves 15 y hasta el martes 27. Por motivos de seguridad, todo el recinto festivo del Arenal, delimitado por las calles Sendeja, Viuda de Epalza, Arenal, Ribera y Puente del Arenal, sufrirá afecciones al tráfico durante los próximos días.

Previamente a producirse el corte definitivo del recinto del Arenal, que tendrá lugar el jueves 15, y para favorecer el montaje y desmontaje de las infraestructuras festivas, se llevarán a cabo diferentes cambios en la circulación de la zona.

En ese sentido, entre las 08.00 horas del domingo 11 y hasta las 15.00 del martes 27, las calles Sendeja y Viuda de Epalza se configurarán con un único sentido a la circulación, suprimiéndose temporalmente el sentido en dirección Ayuntamiento.

El martes 27 la parada de Bilbobus situada en Viuda de Epalza, 1 se trasladará a las plazas de estacionamiento ubicadas entre San Nicolás y la calle Estufa. Por último, desde el lunes 12, y hasta el martes 27, ambos inclusive, se elimina la parada-cabecera de Bizkaibus de la calle Bailén.

Entre el 15 y el 27 de agosto solo podrán circular por el recinto festivo los vehículos que porten la correspondiente autorización municipal y aquellos que deban entrar al aparcamiento del Arenal, a criterio siempre de Policía Municipal.

SOLO VEHÍCULOS AUTORIZADOS

La entrada al espacio festivo del Arenal para los vehículos autorizados se realizará por la calle Sendeja (desde Plaza Ernesto Erkoreka), y la salida por la calle Ribera, mientras que el estacionamiento de vehículos en el espacio festivo quedará prohibido, excepto en horario de carga y descarga (de 8.00 a 11.00).

Todas las tardes de Aste Nagusia (del sábado 17 al sábado 24), este recinto acotado se extenderá a otras zonas limítrofes: la Plaza Biribila, desde las 19.00 hasta la 4.00 del día siguiente; afectando este corte de tráfico a Hurtado de Amézaga, desde la calle Padre Lojendio, donde solo se permitirá el paso a Bilbobus, Bizkaibus, taxis y autorizados.

En las calles Ayala y Padre Lojendio se invertirá el sentido de la circulación de las calles Ayala (transporte público) y Padre Lojendio, entre las 19.00 y las 4.00 de la mañana del día siguiente.

El domingo 18, el cambio se adelantará a las 18.30 debido al desfile de la Ballena. En la calle Bailén, se cortará al tráfico en el tramo final desde el sábado 17 y hasta el domingo 25 de agosto, entre las 19:00 horas y hasta las 04:00 horas del día siguiente.

LÍNEAS DE BUS

Otros espectáculos diarios, como los fuegos artificiales, los conciertos del Parque Europa o el Txikigune, y los diferentes actos festivos programados, como el desfile de la Ballena o la Bajada de Goitiberas, también provocarán afecciones al tráfico.

Asimismo, 24 líneas de Bilbobus verán afectado su recorrido en mayor o menor medida por los cortes de tráfico durante las fiestas. Además, con el objetivo de cubrir satisfactoriamente la fuerte demanda prevista para el viernes grande el servicio de Bilbobus será el de una jornada habitual de sábado (excepto la línea 58 que tendrá frecuencia de 15 minutos). También se establecerán refuerzos en varias líneas cada noche una vez finalizado el espectáculo de los fuegos artificiales.

Por su parte, el Funicular de Artxanda volverá a ampliar su horario de funcionamiento hasta las 12 de la noche, desde el sábado 17 y hasta el sábado 24, favoreciendo así que todas aquellas personas que lo deseen puedan contemplar desde Artxanda los fuegos artificiales.

SIN PRÉSTAMO DE BICICLETAS

El servicio de alquiler de préstamo de bicicletas, Bilbaobizi, quedará suspendido desde el sábado 17 hasta al domingo 25, ambos inclusive. La oficina de atención a la persona usuaria ubicada en el Edificio San Agustín permanecerá abierta en su horario habitual.

El Ayuntamiento de Bilbao ha recordado a todas las personas que accedan al centro de la Villa en su propio vehículo que "el acotamiento de los distintos recintos festivos obliga a establecer modificaciones en varias áreas habituales de estacionamiento".

Por motivos de seguridad, la Policía Municipal, podrá modificar estos horarios, en función de la afluencia de público a los eventos organizados.

En cuanto a la experiencia piloto para controlar el sonido de los concierto, la iniciativa conlleva el despliegue de displays (pantallas) donde se visualizará la emisión de decibelios, a la vez que se recoge su incidencia en fachadas colindantes mediante sonómetros.

Desde el viernes previo al inicio de fiestas trabajarán toda la jornada a fin de poner a punto y limitar las emisiones de las txosnas instalando un limitador por cada zona, que se encargará de limitar el volumen de emisión, bajar 10 dB a partir de las 5.00 de la madrugada y cortar la música cuando finalice la jornada nocturna.

En el capítulo de conciertos, el Consistorio recomienda, en relación a los que albergará el Parque Europa, que los asistentes se desplacen en metro, que dará servicio durante toda la noche, para acceder a la zona de conciertos. Las paradas de Basarrate y Bolueta son las más próximas al Parque Europa y las que ofrecen un itinerario más seguro y accesible hasta la zona de conciertos, siguiendo la calle Circo Amateur hasta Gabriel Aresti.

Este año, el espacio infantil que se ubica en el Parque de Doña Casilda, en las inmediaciones de la calle Anselmo Clavé, no ocupará la calzada por lo que las restricciones solo afectarán a varias plazas de aparcamiento.

SALUD Y CONSUMO

Por su parte, el Área de Salud y Consumo ha recordado que el consumo de alimentos en puestos de venta callejeros no autorizados no cuenta con el respaldo de este control, que ofrece seguridad alimentaria en los productos que se venden, por lo que se aconseja no optar por estos puestos o puntos de venta para nuestra alimentación.

El punto de información sobre drogas se instalará dentro del recinto festivo, en la trasera del Teatro Arriaga, junto al tranvía, durante los días 20, 21, 22 y 23 y permanecerá abierto entre las 23.00 y las 2.00 horas donde ofrece la posibilidad de hacer análisis de la composición de las sustancias aportadas y test analíticos.

También, se volverá a instalar un punto de información sobre salud sexual, en el que se asesorará a los jóvenes sobre las conductas sexuales de riesgo y se entregará un "kit preventivo". Este recurso se ubicará en el puente del Arenal, junto a la marquesina de Bilbobus, los días 18, 19, 20, 21, 22 ,23 y 24 de agosto, con horario de 18.30 a 21.00 horas.

También se instalará una carpa informativa en el Puente del Ayuntamiento (esquina de la calle Ripa) los días 17, 22, 23 y 24 de agosto, entre las 00.00 y las 3.30 horas.