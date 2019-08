20 de agosto de 2019

Azpiazu dice que una recesión alemana afectaría a Euskadi, pero ve posible que la economía vasca crezca este año un 2,3%

BILBAO, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco, Pedro Azpiazu, ha afirmado que la posible entrada en recesión en Alemanía afectaría a Euskadi, pero, en estos momentos, cree que es "posible y razonable" que la economía vasca puede crecer este año un 2,3%.

En una entrevista concedida a la Cadena Ser, recogida por Europa Press, Azpiazu se ha referido a la situación en Alemania, después de que el Bundesbank haya advertido de que el país puede entrar en recesión en el tercer trimestre.

Además, ha indicado que a la economía vasca le puede afectar un escenario de ralentización de la economía europea y que Alemania entre en recesión es "una muy mala noticia".

Según ha destacado, Euskadi tiene relaciones comerciales con Alemania y es un país con el que más se exporta e importa, por lo que la afectación en el País Vasco "es evidente". No obstante, ha indicado que le preocupa más y "sobremanera" el impacto que la recesión alemana produzca en el "conjunto de Europa", y que se entre "en una globalidad de recesión, que eso sí puede afectar de una forma más intensa".

Pedro Azpiazu ha recordado que, recientemente, realizaron una revisión al alza del crecimiento económico de Euskadi para este año, hasta el 2,3% cree que, a pesar de esos cambios en el entorno, "todavía los datos de la economía vasca apuntan a que ese crecimiento es más que posible, es razonable".

"Veremos qué pasa en el tercer trimestre en la economía vasca y, si eso nos obliga, de alguna manera, a hacer otra revisión, a la baja o al alza -no sabemos-, pero creemos que el dato que tenemos es un dato consistente con la realidad económica de Euskadi", ha añadido.

RECAUDACIÓN

Por otra parte, sobre la evolución de la recaudación, ha indicado que el comportamiento de los diferentes territorios es "un tanto diferente" y, mientras Bizkaia está creciendo "un poco por encima de la media", Gipuzkoa está "creciendo por debajo".

"Veremos si estos datos al final se confirman, pero creemos que puede ser debido a cuestiones puntuales que, a lo largo de lo que queda del año, se irán compensando y no será difícil cumplir con las previsiones, tampoco se irá muy por encima de las previsiones", ha añadido.

Azpiazu ha indicado que, en principio, es "razonable" pensar que el aumento de la recaudación esté en torno al crecimiento nominal del PIB, "es decir que la presión fiscal global se mantenga", lo que supondría "estar ligeramente por encima del 3%".

PRESUPUESTOS

Ante la propuesta de rebaja fiscal que plantea el PP como condición para apoyar los Presupuestos vascos, ha reiterado que, dada la situación de la economía y la política económica que es "necesaria aplicar" en Euskadi, hay que mantener un sistema de tributos que mantuviera la capacidad de recaudación y no bajara la presión fiscal.

Según ha destacado, "ese es el objetivo" pero ha indicado que pueden bajar unos impuestos y otros subir si se logra mantener la presión fiscal. "Lo que no cabe plantearse es una bajada y mucho menos, desde luego, generalizada de los impuestos de manera que pongamos en riesgo la prestación de los servicios públicos", ha afirmado.

Preguntado por su respuesta en el caso de que el PP vasco plantee la rebaja fiscal que pretende hacer este partido en la Cmunidad de Madrid, Azpiazu, tras indicar que se lo trasladaría a este partido porque formaría parte de la negociación presupuestaria, ha señalado, no obstante, que "una batalla fiscal como la que está planteando Madrid es desafortunada y no lleva en principio a nada bueno".

"Lo que ocurre es que Madrid tiene un potencia ecónomica tal que está fagocitando toda la actividad económica del entorno y, aún bajando los impuestos, puede recaudar un montón, pero ese es un fenómeno propio de Madrid, no de otros territorios", ha añadido.

El consejero de Economía y Hacienda ha indicado que hay un "compromiso firme" del Gobierno Vasco de sacar adelante los Presupuestos y ha señalado que la falta de Ejecutivo en el Estado no debería afectar a la negociación presupuestaria en Euskadi.

"Tenemos que intentar aislarnos unos de otros porque si se empieza a mezclar todo con todo, al final no hay solución para nada. Creo que el tema de Sánchez no es un tema menor evidentemente, pero nosotros tenemos que ir a lo nuestro. A partir de ahí, si hay un Gobierno, mucho mejor porque la estabilidad es buena para todo el mundo y la normalización de las relaciones institucionales nos viene a todos", ha señalado.

No obstante, ha insistido en que "no se deben mezclar las cosas" y no se puede poner "como disculpa que no hay Gobierno en Madrid para no trabajar en lo nuestro". Azpiazu se ha mostrado optimista y confía en que saldrán adelante las Cuentas vascas. "Tenemos la confianza de que podamos llegar a un acuerdo", ha manifestado.