Azpiazu ve "fuera de realidad" reducir la presión fiscal pero ve posible rebajar impuestos sin bajarla

El consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, ha afirmado que una reducción de la presión fiscal sería "expresión de un mala política económica y presupuestaria" aunque ha apuntado que mantener la presión fiscal "no quiere decir que no se puedan rebajar cierto tipo de impuestos".

Azpiazu ha realizado estas manifestaciones en una rueda de prensa en Bilbao en la que ha presentado el Informe Anual 2018 de la economía vasca donde ha calificado de "notable" el crecimiento potencial de la economía vasca por encima del 2%. Asimismo, ha apuntado que se prevé un superávit cercano al 0,2% para 2019.

En su comparecencia, ha manifestado que la evolución prevista en Euskadi es consistente con una economía cuyo crecimiento real "se acerca a su potencial" y, en este contexto, ha apuntado que "cualquier llamada a una reducción de la presión fiscal sería expresión de una mala política económica y presupuestaria".

Azpiazu ha indicado que "queda mucho por hacer en la recuperación de los efectos del ajuste por la crisis". "Si pretendemos recuperar los salarios públicos y los niveles de innovación y de inversión perdidos en los años de la crisis, en este momento plantear una rebaja de la presión fiscal que lo que quiere decir es bajar la recaudación en relación al PIB de una manera sustancial esto políticamente es muy poco defendible", ha asegurado.

El consejero ha precisado que mantener la presión fiscal "no quiere decir que no se puedan rebajar cierto tipo de impuestos", por lo que este planteamiento "no cierra ninguna puerta" a propuestas en fiscalidad como la del PP porque ha insistido en que "se pueden plantear rebajas impositivas teniendo en cuenta que la presión fiscal no debe bajar".

Azpiazu también ha hecho mención a los salarios y ha señalado que la verdadera brecha salarial se está dando "en la evolución dispar" entre los salarios de la población con sueldos más bajos frente a los que tienen más altos.

Por otra parte, ha afirmado que es intención del Gobierno Vasco ir reduciendo la tasa de temporalidad que se da en la Administración vasca y ha asegurado que "en diferentes ámbitos de colectivos y de trabajadores dependientes del Gobierno esa reducción se va a dar".

