27 de julio de 2019

Belako repasa sus "grandes éxitos" en el 54 Heineken Jazzaldia de San Sebastián con una "joyita nueva"

SAN SEBASTIÁN, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo vasco Belako cerrará este sábado por la noche el programa del Escenario Verde Heineken del 54 Festival de Jazz de San Sebastián Heineken Jazzaldia en la playa donostiarra de la Zurriola repasando sus "grandes éxitos", pero también incluyendo "una joyita nueva" en la que trabajan para su nuevo disco que verá la luz el año que viene.

En rueda de prensa en el festival, Joxu Ximun Billelabeitia, Lore Billelabeitia, Lander Zalakain y Cris Lizarraga, Belako, que tocarán, con entrada libre, en el jazzaldia a las 23.30 horas, han explicado lo que supone para ellos volver al Jazzaldia, donde ya tocaron en 2013 antes de la actuación de Elvis Costello, algo que les "marcó de una manera brutal" ya que fue "casi surrealista" compartir escenario con un músico de su talla para un grupo que por entonces comenzaba su andadura, en la que ya han sacado tres discos.

Lizarraga ha recordado que en estos últimos seis años "ha cambiado todo" para el grupo, y han crecido "un montón". "Volver a donde uno ha aprendido tanto impone mucho", ha confesado, refiriéndose a su actuación de esta noche.

También ha explicado que 2019 iba a ser un año "de transición" para la banda, que tiene previsto sacar nuevo disco el año que viene, pero han surgido actuaciones "especiales" como la del festival donostiarra o la "bonita" gira que han llevado a cabo en Reino Unido junto a los australianos DMA'S, según ha recordado Lizarraga.

Por su parte, Lore Billelabeitia ha confesado que cada año "es mejor" para ellos, algo que Lizarraga ha esperado que "ojalá se note" en su nuevo álbum, ha señalado Lore Billelabeitia. En todo caso ha explicado que no son capaces de seguir adelante con temas que "no nos están llegando a la médula". "Nos movemos mucho por la pasión", ha añadido.

Preguntados por los periodistas por algún artista con el que les gustaría especialmente tocar y aún no lo hayan hecho, el grupo vasco ha citado a The Voidz, la banda de rock estadounidense formada en 2013 por Julian Casablancas, vocalista de The Strokes.

Lizarraga ha destacado que sería un "sueño" tocar con The Voidz que son "inspiración total", puesto que "no tienen prejuicios a la hora de utilizar recursos que igual no se asocian en primera instancia con la música rock alternativa pero que justamente el ser tan experimentales los hace como más 'underground' pero son como un bombazo pop, porque entran super bien y hacen que cada tema sea muy distinto".

En este sentido, ha señalado que eso es "a lo que aspira Belako un poco", no ser "unos rarunos sin más, de gratis, sino encima, además, hacer cosas que entren bien". Por otro lado, ha apuntado que no tienen "nada que ver" con el cartel del Heineken Jazzaldia y es "increíble" para ellos tocar en un festival que ofrece música "tan diferente" y con entrada libre en la playa de la Zurriola.

NUEVO DISCO

Respecto a su nuevo álbum, Lizarraga ha señalado que es un trabajo "complicado" pero no quieren que sea "como los anteriores, ni que los temas se parezcan".

"Intentamos probar a utilizar ingredientes diferentes en cada tema y en cuanto algo nos parece monótono lo descartamos", ha explicado, para añadir que "costará más" porque con tres discos ya a sus espaldas "cuesta más rascar esa originalidad". "No vamos a inventar la rueda, pero sí queremos que aporte algo", ha apuntado.

En cuanto al concierto de esta noche, los integrantes de Belako han señalado que ofrecerán "grandes éxitos y la joyita nueva" en la playa de la Zurriola.

Antes que ellos pasará por el mismo escenario, a las 21.00 horas, el grupo donostiarra Nogen, que integran los jóvenes Eider Saez, Markel Idigoras, Álex Irazusta, Olatz Cuevas y Jokin Guilisagasti, y que el pasado año publicaron su primer disco 'Liv til Doden' en el que mezclan letras en inglés y euskara con ritmos pop-folk.