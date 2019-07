11 de julio de 2019

Confebask muestra su inquietud ante un pacto de PSOE con Podemos y prefiere a Cs

BILBAO, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Confebask, Roberto Larrañaga, ha mostrado la inquietud de la patronal vasca por la posibilidad de que se pueda producir un acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos de cara a la conformación de un Gobierno en España, a tenor de los planteamientos de la formación morada durante la campaña electoral, y se muestra más favorable, en línea con lo expresado por la CEOE, a un pacto con Ciudadanos que podría "compensar más determinadas tendencias, de uno y otro".

Larragaña ha realizado esta reflexión sobre la situación política en España, en una entrevista a Europa Press, a pocos días de que abandone la presidencia de Confebask tras cumplir su mandato de cuatro años. El 18 de julio se celebrará el Consejo General de la patronal vasca para hacer efectivo el relevo y, a partir de esa fecha, el expresidente de Adegi, Eduardo Zubiaurre, será el próximo presidente.

El responsable de la patronal vasca también ha analizado la coyuntura en Euskadi y ha indicado que los empresarios prefieren unos Presupuestos vascos "cerrados y aprobados", pero ha indicado que una prórroga presupuestaria con aumento de recaudación "no es nada tremendo".

Larrañaga ha mostrado su preocupación por la falta de Gobierno en España porque, "al final, no deja de ser una inestabilidad más". "No sé si luego el resultado va a ser para mejor o para peor, pero sí me preocupa que estemos sin Gobierno, y parece ser por las noticias, aunque pueden cambiar mañana, que se pueda ir a unas elecciones en noviembre", ha añadido.

El presidente de la patronal vasca ha afirmado que unas nuevas elecciones generales supondrían "más incertidumbre", que es "el mayor enemigo para la inversión y la creación de empleo".

Larrañaga ha asegurado que es "difícil de cuantificar" el efecto que pueda estar teniendo en la actividad económica la falta de Gobierno. "Pero si yo me pongo en el papel de un inversor que quiere invertir en un determinado lugar y el hecho de que aquí no se sepa ni quién va a gobernar, ni qué medidas se van a tomar en materia económica o laboral después de que se cree el Gobierno, son variables que ese inversor tendrá que poner encima de la mesa y valorarlo", ha añadido. Por lo tanto, ha indicado que existe esa "incertidumbre" y, aunque puede "no ser un factor decisivo, sí entra dentro de ese análisis".

Ante la posibilidad de un acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos de cara a la conformación del Gobierno, ha afirmado que hay que tener en cuenta que "unas cosas son lo que se dice en la campaña y otras las que se hacen o se pueden hacer".

"Por lo que se dice en la campaña, sí que nos crea inquietud, no voy a hablar de temor, pero sí inquietud. Luego veremos esas medidas, porque una cosa es decirlo y publicarlo para sacar votos y otra cosa es poder implantarlas; y eso lo veo complicado", ha apuntado en referencia a los planteamientos de la formación morada.

Larrañaga ha afirmado que Confebask, en línea por lo expresado por la CEOE, sería más favorable a un acuerdo con Ciudadanos que podría "compensar más determinadas tendencias de uno y otro". "Nos alineamos, como miembros que somos, con la CEOE", ha añadido.

PRESUPUESTOS VASCOS

En relación a la negociación de los futuros Presupuestos vascos y a la posibilidad de que se produzca un adelanto electoral si no se logra un acuerdo, Larrañaga ha indicado que Confebask siempre está "a favor" de que haya Cuentas porque los empresarios quieren "certidumbre" y conocer las "reglas de juego".

En el caso de que no sea posible el consenso, Larrañaga ha explicado que una prórroga presupuestaria en un momento de "incremento de recaudación no es nada tremendo", sería "mala en tiempos de recesión y de ajustes". No obstante, ha insistido en que preferirían unos Presupuestos "aprobados y cerrados".

Ante la llamada de ELA a Elkarrekin Podemos y EH Bildu para que no apoyen estas cuentas, Confebask ha señalado que la estrategia del sindicato es "erigirse en un contrapoder político" y la patronal vasca "a eso no juega".

"Si lo hacen ellos, ellos sabrán, yo no creo que un sindicato tenga que ser un poder político, pero es su estrategia, ellos lo dicen y lo reiteran mucho últimamente, quieren convertirse en un contrapoder político. No sé si esa es la misión o la labor de un sindicato", ha concluido.