EH Bildu lamenta la falta de empatía en la izquierda y alega que su abstención trata de evitar un gobierno de derecha

MADRID, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

EH Bildu ha criticado la falta de "empatía" y de "fraternidad" entre las fuerzas de izquierda durante el pleno de investidura de Pedro Sánchez y ha defendido su abstención para evitar un Ejecutivo de derechas, por lo que ha asegurado que sus votos son un "compromiso antifascista".

"Los votos de EH Bildu no eran para que fuera presidente, no nos fiamos, sino para que Pablo Casado, Albert Rivera o Santiago Abascal no sea presidente", ha asegurado el diputado de la coalición soberanista en el Congreso, Oskar Matute.

Matute le ha recordado a Pedro Sánchez que sus cuatro votos eran uno más de los tres que necesitaba para sacar adelante la investidura, de haber llegado a un pacto con Unidas Podemos. "Con mayor empatía, quizás hoy no nos estaríamos lamentándonos todos", ha insistido Matute.

Por último ha señalado que "no tienen sentido de Estado español" pero les sobra "sentido común". "Y los ciudadanos nos piden que impidamos que negras tormentas acechen al alba", ha zanjado sobre su posición de abstenerse.