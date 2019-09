Ejecutivas de PNV y PSE se reunirán para decidir sobre el cambio fiscal para rentas irregulares, que sigue vigente

BILBAO, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las ejecutivas del PNV y PSE-EE mantendrán "en breve" una reunión para abordar la modificación fiscal en materia de tributación de las llamadas 'rentas irregulares', aprobada por decreto el pasado mes de agosto, y que seguirá vigente, a expensas de esta reunión, a pesar de que los socialistas han pedido su retirada este martes, en la reunión semanal del Consejo de Gobierno foral.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Bizkaia, la portavoz foral, Elena Unzueta ha precisado que el decreto aprobado para "impulsar el emprendimiento, la creación de nuevas empresas y el talento en Bizkaia" busca "hacer una Bizkaia mejor y más competitiva, y hacerlo impulsando medidas que favorezcan la llegada de empresas, fondos de inversión y talento, que, de otra manera, no se plantearían venir a Bizkaia".

Tras reconocer que "se ha puesto el acento en una posible consecuencia", en referencia a que el cambio fiscal beneficiaria a deportistas como los jugadores del Athletic, Unzueta ha dicho que "lo más importante no es eso, al menos no para esta Diputación, sino que lo importante es ayudar a generar actividad económica y empleo en Bizkaia y eso es lo que busca en esencia esta medida, no es otra cosa".

Unzueta ha lamentado la "polémica suscitada" y ha indicado que, tras pedir el PSE en el Consejo de Gobierno foral de este martes que se retire esta medidas, "los dos partidos que sustentan el equipo de gobierno foral mantendrán en breve una reunión para aclarar esta cuestión y buscar aquella solución que sirva para sacar adelante lo mejor que tiene Bizkaia". Al mismo tiempo, ha precisado que el decreto "no queda en suspenso", sino que "queda sobre la mesa, a expensas de esa reunión".

(Habrá ampliación)