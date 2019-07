2 de julio de 2019

ELA pide a EH Bildu y Podemos no negociar con Gobierno Vasco unos presupuestos "decididos y con recortes"

BILBAO, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza, ha instado a la izquierda en Euskadi, EH Bildu y Elkarrekin Podemos, a no entrar a negociar con el Gobierno Vasco un proyecto de presupuestos "ya decididos y sin margen para la mejora", y a no colaborar "maquillando" unas cuentas que "profundizan en los recortes", y, en cambio, "defiendan alternativas a las políticas de derecha y antisociales", haciendo "pedagogía desde la calle y la oposición".

Lakuntza ha comparecido este martes en rueda de prensa en Bilbao, acompañado de los responsables del área social y del gabinete de estudios del sindicato, Mikel Noval y Janire Landaluze, respectivamente, para valorar las directrices presupuestarias presentadas por el Gobierno Vasco para elaborar el proyecto de cuentas de 2020, y las reformas de la RGI y en materia fiscal.

El responsable de ELA ha afirmado que los presupuestos vascos para 2020 "ya están decididos y tienen poco margen para la discusión o la mejora". Según ha dicho, "hay un acuerdo entre un tripartito que funciona en las cuestiones de fondo y en la política cotidiana de la Comunidad Autónoma Vasca, que es el conformado por PNV, PSE y PP, cuando hace falta la aprobación de esas cuestiones de fondo".

Lakuntza ha afirmado que el propio consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, "ya ha manifestado" que las cuentas de 2020 "están hechas y tienen poco margen para la mejora" y, además, el PP "se ha mostrado ya disponible o ha dado luz verde para la aprobación del proyecto para la modificación de la RGI".

El líder de ELA ha advertido a la izquierda que "tiene que tener muy claro que cuando se entra a negociar con el Gobierno Vasco no hay margen, que a lo que se entra a negociar son recortes", por lo que la izquierda "tiene que defender otros presupuestos, prestaciones sociales y medidas contra la precariedad social, como es la RGI".

Lakuntza ha insistido en que estamos ante unos presupuestos hechos "con criterios antisociales, y lo último que nos puede pasar es que, encima, la izquierda de este país colabore en maquillarlos", porque "cuando se entra a jugar en el marco de la derecha, uno tiene el riesgo de mimetizarse en ese marco". "Es tan evidente el marco de política neoliberal y antisocial que para nosotros no tiene ningún tipo de justificación entrar a negociar cuando el final está escrito", ha manifestado.

A su entender, "es mejor quedarse en la calle y contarle a la gente tu programa y tus alternativas, y hacer oposición", porque "parece que en este país la oposición ha perdido valor, y la oposición vale para mucho".

"MANTENER LOS RECORTES"

Tras señalar que la aplicación de la regla de gasto para la elaboración de los presupuestos "impide que puedan ser sociales o tener una orientación de mejora en todas las necesidades que existen", Lakuntza ha insistido en que se trata de unas cuentas "destinadas a mantener los recortes, cuando no a profundizar en ellos".

"La cuestión es que estos presupuestos no se discuten, la política económica en este país no se discute, por desgracia, y, en este caso, no se discute que haya una aceptación acrítica totalmente de la Ley de estabilidad presupuestaria y, entre otras cosas, no se cuestiona que la amortización de la deuda tenga prioridad", ha criticado.

Además, ha señalado que la Comunidad Autónoma Vasca "tiene un diferencial de gasto social de 2.700 millones con respecto a la UE", pero, "incluso en esa situación se profundiza en una política de contención del gasto social".

"Sabiendo con qué criterios se van a elaborar estos presupuestos, sabiendo que van a tener un componente antisocial y un nulo margen de mejora, nuestra preocupación reside en la posición que la izquierda de este país, EH Bildu y Podemos, pueda tomar", ha explicado, para considerar que "la izquierda no puede llegar a ningún tipo de acuerdo con un gobierno en los términos con que hoy en día se está planteando la política presupuestaria".

Por ello, ha pedido a la izquierda que "defienda un programa donde se planteen alternativas a las políticas de derecha y antisociales", que se haga "pedagogía" y "se explique a la ciudadanía de este país que cuestiones van en contra de sus necesidades". "Pedimos a la izquierda que hagan políticas redistributivas, porque hay algo que la izquierda tiene en su ADN, que es la solidaridad y la justicia social", ha demandado, para advertir a continuación de que "esto se tiene que hacer sin olvidar el antagonismo político, que no solo es necesario sino incluso saludable en una democracia".

"Lo más normal es que los proyectos contrapuestos se visibilicen, y eso se hace cuando se mantienen políticas de posiciones", ha remarcado.