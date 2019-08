8 de agosto de 2019

Elkarrekin San Sebastián pide que las mujeres puedan ser patronas de traineras masculinas

SAN SEBASTIÁN, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo de Elkarrekin en el Ayuntamiento de San Sebastián, compuesto por Podemos Euskadi, Ezker Anitza-IU y Equpo Berdeak, ha pedido "una solución a la discriminación en la Bandera de la Concha a la patrona que dirige una trainera masculina".

En un comunicado, la portavoz del Elkarrekin en el Consistorio donostiarra, Aitzole Araneta, ha propuesto "cambiar cuanto antes el punto de la normativa que hace referencia a que solo pueda haber patrones en las embarcaciones de hombres y patronas en las embarcaciones de mujeres".

Araneta ha explicado que ha remitido un escrito al edil delegado de Cultura, Euskara y Fiestas, Jon Insausti, y a la dirección de Donostia Kultura, entidad en la que se enmarca Donostia Festak, área responsable de organizar la Bandera de la Concha, preguntando "cómo van a proceder para solucionar el conflicto que no permite a una trainera que participe su patrona por ser mujer".

A su juicio, "no es un tema que afecta solo a Donostia y a la Bandera de la Concha, ya que mientras en la liga ACT una embarcación de hombres con una patrona no podría participar, sí lo podría hacer en la ARC".

"El artículo 18 del código de regatas de la Federación Vasca de remo recalca que no hay restricción de edades ni sexo para los timoneles o patrones", ha apuntado.

Además, ha recordado que "los patrones se encargan de dirigir a las embarcaciones y de aplicar estrategias competitivas". En este sentido, ha afirmado que "las diferencias en fuerza explosiva entre hombres y mujeres, que es la causa habitual por la que se organizan competiciones de hombres y de mujeres, no influye en un mejor resultado en la prueba, sino que es la destreza en esa labor, independientemente de su sexo, la que es clave".

Asimismo, ha indicado que, teniendo en cuenta que las clasificatorias son el 29 de agosto, que la semifinal está programada para el 1 de septiembre y la final para el 9 de septiembre, "lo más rápido sería proceder a cambiar esa pequeña mención para poder llegar a tiempo y que todas las embarcaciones puedan participar en igualdad de oportunidades".

Por último, ha apuntado que "no es un problema que afecte solo a la Bandera de la Concha, que tiene su propia normativa, sino que forma parte de un debate más amplio, que tiene que ver con el avance en la presencia de las mujeres en diversos ámbitos, y los nuevos planteamientos que han de darse en la sociedad y en las instituciones para incluir estas nuevas realidades".