4 de septiembre de 2019

Elorza confía en un acuerdo con PNV y dice que "los compromisos" se cumplirán

BILBAO, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado socialista Odón Elorza ha afirmado que, aunque el documento de medidas presentado por Pedro Sánchez no recoja cuestiones que "interesan" a Euskadi como las transferencias pendientes, se abordarán en el encuentro con el PNV y "tienen que formar parte de un acuerdo que no sé qué forma tomaría", pero que ha esperado que se alcance porque "hay que sumar". En este sentido, ha indicado que el PSOE "no pide un cheque en blanco a nadie" y que "los compromisos se llevarán a efecto", aunque "no estén" en el documento.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, el diputado guipuzcoano se ha pronunciado de este modo en relación al hecho de que la propuesta de 300 medidas que hizo pública este pasado martes Pedro Sánchez no recogiera referencias a asuntos vascos como el traspaso de transferencias pendientes a Euskadi.

Según ha indicado, "de eso van a hablar precisamente en la entrevista" que tienen previsto este miércoles el presidente del Gobierno en funciones y el presidente del PNV, Andoni Ortuzar.

"Ahí tendrán que establecer el tipo de acuerdos que interese a las partes y ver cómo recogerlo, si en ese programa común, en una separata o es un compromiso entre caballeros. En cualquier caso, los compromisos a los que se lleguen, estén o no formulados en ese documento, se llevarán a efecto", ha asegurado.

En este sentido, ha apuntado que hay que tener en cuenta que "también en ese documento podrían plantearse las competencias pendientes que pueda haber en este momento con Cataluña o el País Valenciano o con Galicia, o temas canarios o andaluces, y podría convertirse en algo interminable ese programa".

En todo caso, ha confiado en que "esas conversaciones vayan bien" y, en este sentido, ha señalado que "la sintonía" en las Cortes con los jeltzales es "amplia". "Me alegro particularmente de que ese encuentro se celebre, llegue o no con retraso", ha señalado.

Elorza ha afirmado que "hay cuestiones que interesan particularmente a Euskadi" como el calendario de transferencias pendientes, las inversiones en el TAV y "otras cuestiones políticas sensibles". "Todo ello --ha agregado-- tiene que formar parte de un acuerdo que no sé qué forma tomaría, pero evidentemente son cuestiones que no están en ese programa común, que deben ser abordadas y que ojalá se llegue a acuerdo porque hay que sumar".

En este sentido, ha apuntado que el PSOE "no pide un cheque en blanco a nadie" para la investidura y, por tanto, "hay que llegar a acuerdos también parciales pero de gran importancia", en este caso, para contar con el voto de PNV", y luego "esperar a ver si avanzamos con Unidas Podemos" y que se produzca una abstención de ERC, que "estaría por ver".