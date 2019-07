14 de julio de 2019

Elorza (PSE) cuestiona si Iglesias puede aportar "la necesaria cohesión y el grado de lealtad que requiere un gobierno"

BILBAO, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PSOE por Gipuzkoa, Odón Elorza, ha cuestionado si el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, puede aportar "la necesaria cohesión y el grado de lealtad que requiere un gobierno", en referencia a la posibilidad de que la formación morada forme parte del próximo Ejecutivo central.

En declaraciones a Cadena Ser, recogidas por Europa Press, Elorza se ha referido a la convocatoria por parte de Unidas Podemos de una consulta a sus inscritos para que se pronuncien sobre un futuro acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

A su entender, se trata de una "consulta precipitada porque las negociaciones no han avanzado como sería deseable". "Una consulta maniquea que no aporta nada y puede cerrar puertas. Por lo tanto, otro error de Pablo Iglesias", ha valorado.

En este contexto, ha sostenido que Podemos no está respetando el "orden lógico de las cosas", ya que lo normal es debatir el programa de gobierno, las bases del presupuesto y el calendario legislativo y a partir de ahí se entra ya en la estructura y configuración de gobierno".

"Pero se está haciendo al revés. Construir una estructura sin garantía de un acuerdo sustancial en los desafíos del siglo XXI, en los temas sociales... nos parece un temeridad", ha criticado.

Asimismo, ha defendido que la conformación de un gobierno de coalición debe ser consecuencia de "un proceso de negociación" y un acuerdo de voluntades.

"La presencia de Podemos en un gobierno con el PSOE tiene un elemento de dificultad...(Pablo Iglesias) es una persona disolvente que no sé sí puede aportar la necesaria cohesión y el grado de lealtad que requiere un gobierno. Porque se trata de buscar un gobierno no dos; un portavoz no una bicefalia. En ese sentido Pablo Iglesias sí que supone un problema", ha añadido.

Por último, Elorza ha sido cuestionado por la carta que algunos miembros del PSOE remitieron al PP para que se abstenga en la sesión de investidura. "No me siento identificado con esa carta, me pareció innecesaria... la respeto pero no la comparto", ha finalizado