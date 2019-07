Elorza (PSOE) cree que, si no hay rectificación de Iglesias, su disposición al diálogo será "una tomadura de pelo"

BILBAO, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PSOE por Gipuzkoa y miembro de la Ejecutiva federal socialista, Odón Elorza, cree que no hay que tener "prisas" para reanudar un diálogo con Unidas Podemos o con otras fuerzas políticas de cara a una nueva investidura porque hace falta una reflexión, y espera una rectificación de Pablo Iglesias, porque, si no, considera que su disposición al diálogo inmediato sería "una tomadura de pelo".

A su juicio, "no se puede pasar de despreciar" la oferta del PSOE a decir, al día siguiente, que quiere seguir dialogando porque es para pensar que "se tiende la mano, pero al cuello" de Pedro Sánchez. Tras insistir en que la oferta del PSOE a Unidas Podemos "ha caducado", ha afirmado que, cuando el presidente en funciones decida emprender los contactos, de nuevo, se verá si es posible un Gobierno 'a la portuguesa' (en solitario con un pacto programático) o 'a la vasca' (un Ejecutivo de coalición, que no suma mayoría absoluta).

En declaraciones a Europa Press, Elorza ha recordado que hace tres días Unidas Podemos tuvo la oportunidad de aceptar la oferta de Gobierno de coalición del PSOE, que "supuso todo un esfuerzo y una evolución" por parte del Partido Socialista y de Pedro Sánchez, pero ha recordado que no fue posible porque Pablo Iglesias "lo despreció".

Por ello, cree que "ahora las prisas pueden ser malas consejeras". Además, ha recordado que, en la actualidad, "además de las desconfianzas que ya existían", se ha producido "heridas que sangran" y hay "puentes de diálogo que se han volado".

A su juicio, ante el rechazo de Iglesias, que los socialistas "no se explican" y considera que ni siquiera Unidas Podemos lo hace, se ha generado una situación en la que "se impone una reflexión" para recapacitar sobre lo que ha pasado, y analizar "los errores que se han cometido".

Odón Elorza ha dicho que no se trata de dejar de trabajar durante las semanas de agosto, pero cree que "no tiene sentido la precipitación", y ha destacado que, con los emplazamientos de Unidas Podemos a reanudar la negociación de inmediato, "parece que quiere hacer olvidar su rechazo a un Gobierno histórico de las izquierdas en España".

"Son declaraciones quieren echar un manto y ocultar una decisión, absolutamente precipitada por su parte. Ahora se impone reflexión y recapacitar, sabiendo que la oferta de Pedro Sánchez, que fue evolutiva, tenía y lo dijo muchas veces, fecha de caducidad, que era este pasado jueves", ha recordado.

Elorza ha subrayado que la pretensión del PSOE "siempre ha sido tener Gobierno ya, no dejar los deberes para septiembre y no permitir, con una oferta abierta 'sine die', que Unidas Podemos dilatara su respuesta".

El diputado socialista ha dicho que "el Gobierno de Pedro Sánchez, que no tiene alternativa y es lo que la ciudadanía quiere, tiene que surgir con la mayor garantía de estabilidad y de gobernabilidad posible". En su opinión, esa situación se produciría con un pacto con Unidas Podemos porque "no va a tener estabilidad ni nada por el estilo con Ciudadanos y con el PP".

REANUDAR LOS CONTACTOS

"Ahora bien, cuando Pedro Sánchez considere que es el momento de retomar el diálogo, los contactos con las otras fuerzas y, en concreto, con Unidas Podemos, será el momento de ver si ese pacto es para un Gobierno a la Portuguesa, en solitario, con un pacto programático y presupuestario de legislatura, o es otra forma, un Ejecutivo a la vasca, de coalición, pero que no suma mayoría absoluta", ha indicado.

Según ha asegurado, en este momento, no se pueden hacer especulaciones sobre "si se puede volver a un Gobierno de coalición", que, tal como ha expresado Sánchez, "es una fórmula que, hoy por hoy, está caducada por responsabilidad de Iglesias".

El diputado vasco ha señalado que hay que intentar trabajar en las próximas semanas en esas reflexiones, pero ha precisado que, en la actualidad, y viendo que Pablo Iglesias "no hay hecho ninguna reconsideración de su actitud, no ha rectificado, esa oferta de coalición ha caducado".

"No se puede rechazar y despreciar la oferta de coalición, en base a una vicepresidencia y tres ministerios en materias sociales, diciendo que eran un decorado vacío, una jarrón chino y un desprecio a los votantes de Unidas Podemos, y al día siguiente, decir que están dispuestos a volver a hablar y que tienen la mano tendida", ha apuntado.

Por ello, cree que, "si no hay ninguna reconsideración ni ninguna rectificación por su parte, es para pensar que lo que tienen es la mano tendida al cuello de Sánchez". "No se puede frivolizar, y pasar del no y del desprecio a la oferta, a decir que quieren seguir hablando. Eso es tomar el pelo a la ciudadanía", ha insistido.

En todo caso, ha afirmado que Pedro Sánchez y el PSOE harán "todo lo que esté en su mano para evitar unas elecciones anticipadas" que no desean en absoluto porque "supondría un nuevo fracaso de la política, debilitar la democracia y quizá jugar un poco a la ruleta rusa" ante "la desmotivación, desilusión y cabreo" del electorado de izquierdas al no haberse formado un Gobierno de progreso.

DESCONFIANZA EN PP Y CS

"Por esas razones, no estamos pensando en unas elecciones anticipadas, para nada, pero los otros partidos tienen que asumir también su parte de responsabilidad para que esas elecciones anticipadas no se produzcan. Yo, particularmente, desconfío muy mucho del sentido de responsabilidad de Ciudadanos y del PP".

"De Casado y de Rivera no espero nada. Me parece que es una gente irresponsable que siguen haciendo política en clave de crispación", ha indicado.

Tampoco descarta que el PP intente presentar a Pablo Iglesias a una investidura, después de que en la votación del pasado jueves hubiera más votos en contra de Pedro Sánchez que a favor. "Me parecería alucinante de que Casado fuera designado como candidato a la investidura, pero sería exclusivamente responsabilidad de Pablo Iglesias", ha advertido.

A su juicio, el hecho de que las derechas hayan visto que han sumado más que Sánchez, puede "alentar" la esperanza de casado de ser designado candidato "para alargar su programa de involución, de la mano de la extrema derecha y de un Rivera que está de capa caída a punto del suicidio político". "Pero todo ello lo habrá propiciado Iglesias", ha reiterado.

Por último, ha asegurado que él diferencia "mucho entre la responsabilidad" de Pablo Iglesias y del conjunto de Unidas Podemos porque se ha visto que la coalición "no es un bloque, que eso está roto". "IU tiene una opinión diferente, Equo también y, luego, Unidas Podemos tiene una serie de plataformas y de agrupaciones que cada vez están más distantes de la opinión y la soberbia de Iglesias", ha concluido.