Esteban avisa que si PSOE pacta con Cs o PP saldrá perjudicada la agenda vasca, y PNV debe estar "en la ecuación"

Dice a Sánchez que "va tarde" en el desarrollo del Esatuto y le recuerda que un Gobierno "tiene que cumplir la ley"

BILBAO, 6 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha advertido este domingo de que, si PSOE logra una entente con Cs o PP, saldrá "perjudicada" la agenda vasca, que solo se garantizará si el PNV "está en la ecuación".

"¿Alguien cree que si el PSOE acuerda algo con Ciudadanos, va a estar presente la agenda de Euskadi, si no es para perjudicarla?. ¿Alguien cree que si el PSOE acuerda con el PP de Casado y de Cayetana, va estar presente la agenda de Euskadi, si no es para perjudicarla?", ha preguntado, para responder que, "si en esa ecuación no está el PNV, no va haber agenda vasca".

Esteban ha comparecido ante los medios de comunicación en la Plaza San Pedro del barrio bilbaíno de Deusto, donde se ha referido a las declaraciones realizadas por el presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez, en las que se comprometía a culminar el Estatuto de Gernika durante la próxima legislatura, "necesite al PNV o no".

"Si en la ecuación no está el PNV, no van a estar Euskadi ni los intereses de Euskadi presentes en la discusión en Madrid y en las cosas que va a hacer el Gobierno español, porque lo han demostrado una y otra vez", ha apuntado.

En este sentido, ha acusado a Sánchez de no cumplir los compromisos en infraestructuras para Euskadi o los del traspaso de transferencias pendientes, pese a ser "trabajos ordinarios", con la excusa de que el Gobierno está en funciones.

ACTITUD DE RIVERA

Aitor Esteban se ha referido a la propuesta de última hora del presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, sobre su disposición a pactar con el PSOE para llegar a "un gran acuerdo nacional" que desbloquee la formación de un Gobierno.

"Me parece que estaba cantado. Rivera siempre se mueve en base a encuestas y supongo que habrá sacado sus conclusiones. Un día dice 'A', un día dice 'B', pero no es el único. Casado, acuérdense de 'felón' (calificativo con el que se refirió a Pedro Sánchez) y de otros apelativos más, además de todas las declaraciones con las que nos castigan en anteriores campañas", ha indicado.

En este sentido, ha destacado que, en la actualidad, el presidente del PP "parece una malva, está de calladito que no veas". Asimismo, ha añadido que también ha visto a Sánchez "hablar de que habría que tener un diálogo en Cataluña, de que quería cambiar las cosas, y ahora no hace nada más que repetir, tanto como el Partido Popular, el 155, la Ley de Seguridad Nacional".

ENTENTE

Esteban ha precisado que "hace dos días hizo unas declaraciones en las que dijo que no, que a lo que él aspira es a mantener el Estatuto de Autonomía tal y como está, no a llegar a un acuerdo, no a un diálogo". "Unos dicen una cosa un día, otros otra. ¿Y qué es lo que opino?, que perfectamente puede haber una entente, no la descarto, entre los socialistas y Ciudadanos", ha aseverado.

Por ello, ha cuestionado si "alguien cree que va a beneficiar a Euskadi" este pacto o que Pedro Sánchez "va a cumplir el Estatuto, si es que llega una entente política con Rivera, o con Casado y Cayetana". "Ejemplos de lo que quieren hacer ya nos lo han mostrado a través de declaraciones, no es creíble. Por eso, insisto en que es necesario que, para que esté la agenda vasca, tiene que estar ahí un PNV con influencia", ha insistido.

NUEVAS ELECCIONES

El portavoz del Grupo Vasco en el Congreso ha considerado que "tienen la cara dura de decir que van a ahorrar en elecciones", cuando la mejor forma de ahorrar habría sido que hubieran llegado a un acuerdo de Gobierno que evitara los nuevos comicios.

"Se ha buscado por unos y por otros que se llegara a unas nuevas elecciones. Y hablan de cosas nebulosas que no van a suceder mañana por la mañana, otra vez del 155. El presidente ha pasado de hablar del diálogo de Cataluña, de qué había que buscar las soluciones políticas, a tener el 155 en la boca todos los días y no solo eso, ahora también la Ley de Seguridad Nacional arriba y abajo", ha indicado.

A su juicio, esta ley "es inaplicable y no tiene ningún sentido". También ha considerado que Sánchez y el resto tienen a "España en la boca todos los días" y está en sus lemas. "¿Pero, en realidad, están pensando en el país? porque poco han demostrado durante estos últimos tiempos. Están pensando en sus intereses particulares", ha manifestado.

Aitor Esteban ha apuntado que "lo que está muy claro es que las preocupaciones de Euskadi no las han tenido en cuenta ni las tienen en mente ni en su boca". "A mí me preocupa que haya compromisos que todavía estén pendientes, desde la plataforma de Jundiz, en Álava, o en Álava también los regadíos de La Guardia, asuntos comprometidos, incluso incluidos a través de medidas del PNV en los Presupuestos para hacer esas obras, pero el PSOE no los acomete", ha manifestado.

Tras señalar que es cierto que el Ejecutivo está en funciones, ha precsiado que "son trabajos ordinarios". "Un gobierno no puede parar porque esté en funciones. Esas cosas se deben hacer, el Presupuesto se debe cumplir. "En Gipuzkoa está el tema de los trabajos de la plataforma de Lezo, terrenos que hay que pasar al Ayuntamiento de Pasaia, el tema de la Variante de Ordizia, la electrificación del Tren en Encartaciones, en Karrantza", ha indicado.

Asimismo, ha dicho que ha tenido que recordar a los Ministerios que los terrenos de Lemoiz, en Bizkaia, todavía no están traspasados y que tienen que culminar todos los trámites. También se ha referido al TAV, con un calendario acordado. "Hay que ir tomando decisiones y este Gobierno, con la excusa de que está en funciones, no acaba de tomar esas decisiones. Ese calendario ya está retrasado", ha avisado.

"MIGRACIÓN DE AVES"

En su opinión, cumplir todo eso sería "trabajar por Euskadi y no se hace". Además, ha lamentado que en campaña electoral es "época de migración de aves y empiezan a llegar los primeros pájaros a Euskadi, más grandes y más pequeños", ha dicho cuando el presidente en funciones se ha trasladado a Barakaldo para participar en un acto.

En cuanto a las declaraciones de Sánchez sobre que cumplirá el Estatuto, "necesite o no al PNV", ha apuntado que "va tarde" porque se comprometió un calendario firmado entre Gobiernos vasco y central, "que no se está cumpliendo".

"Un Gobierno tiene que cumplir la Ley. Se trata de un asunto ordinario, podría haber hecho esas transferencias y convocar la comisión mixta de transferencias. No será porque Josu Erkoreka (portavoz del Ejecutivo vasco) no se lo haya pedido en bastantes ocasiones, pero no lo están haciendo y están incumpliendo el Estatuto", ha manifestado.