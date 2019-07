19 de julio de 2019

Fallece un operario en un accidente laboral en una empresa de Mungia (Bizkaia)

BILBAO, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un operario ha fallecido esta tarde tras sufrir un accidente laboral en una empresa situada en la calle Aritz Bidea, en Mungia (Bizkaia), según ha informado el Departamento vasco de Seguridad a Europa Press.

A la una menos veinte de la tarde, un particular ha informado a SOS Deiak de un accidente en una empresa de Mungia. Al lugar se ha desplazado sanitarios y un helicóptero de Osakidetza, en previsión de necesitar un traslado urgente. No obstante, los facultativos llegados la empresa no han podido evitar el fallecimiento del accidentado.