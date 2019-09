26 de septiembre de 2019

Fernández (Iberdrola): "Hay que ofrecer contenido interesante y de impacto para lograr reputación en el entorno 2.0"

BILBAO, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director de Estrategia Digital y Medios Sociales de Iberdrola, Carlos Fernández Guerra, ha afirmado que adaptarse continuamente a los nuevos canales y ofrecer contenido "interesante, útil y de impacto", son aspectos "esenciales" para conseguir posicionamiento y reputación en la era 2.0, en la que las formas de comunicación han cambiado y las organizaciones, "de cualquier tipo que sean, deben adaptarse a los nuevos canales".

Fernández ha intervenido este jueves en un desayuno-coloquio organizado por la Asociación de Directivos y Profesionales de Euskadi, ADYPE, en el que ha analizado las nuevas formas de comunicación y marketing digital.

Según ha informado ADYPE, Fernández ha explicado que "existe una burbuja enorme de contenidos y nos perdemos en una competición loca por la atención". "Todo ello en un contexto en el que existe una obsesión por la reputación digital, sobre todo entre quienes no tienen reputación offline. El digital es, además, un canal difícil para las empresas tradicionales y muy propicio para el contenido ligero, poco útil y a veces incluso falso", ha afirmado.

El community manager de Iberdrola ha indicado que con las redes sociales y el entorno 2.0 cada maraca tiene su propio reto para fidelizar a la audiencia, y no vale lo mismo para todas. "La estrategia digital de una firma deportiva probablemente no sirve para un banco: YouTube puede ser ideal para un tipo de empresa, pero ineficaz para otras muchas. Aunque todas tienen un objetivo común: la necesidad de impactar", ha precisado, para proponer evitar el exceso de contenidos corporativos y "adaptar el mensaje al canal y a la audiencia".

Crear "contenido interesante, útil y de impacto" es para el community manager de Iberdrola "esencial" para fidelizar al público. "El posicionamiento crea una relación de confianza entre la organización y su audiencia. Pero para ello, hay que arriesgar, ya que en el mundo digital todo es prueba-error, si bien hay una cosa segura: en las redes sociales hay que ofrecer utilidad y coherencia", ha insistido.

A la pregunta de si deben los CEO y altos directivos de una empresa tener presencia en redes sociales, Carlos Fernández Guerra ha afirmado que puede ser una "buena forma" de ganar credibilidad, siempre que no se usen para difundir exclusivamente contenido corporativo.

"Ana Patricia Botín --presidenta del Banco Santander-- gana credibilidad cuando comparte una foto de una playa de Cantabria", ha ejemplificado. No obstante, ha advertido de que hay que tener cuidado también cuando se difunde contenido personal, "porque hay gente con la piel muy fina". Por ello, aconseja acompañarse de "profesionales formados de la comunicación y el marketing, que se adapten constantemente a los nuevos canales".

Respecto a los 'haters' y 'trolls' que pueden interactuar de forma negativa con nuestros perfiles en redes sociales, el responsable de medios sociales de Iberdrola ha señalado que no tienen por qué ser un problema. "No hay que tener miedo a los trolls, el problema es no tenerlos. Pero hay que tomarlo con sentido del humor", ha concluido.