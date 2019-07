27 de julio de 2019

Garrido (UP) llama al PSOE a reanudar desde el lunes la negociación para un Gobierno de coalición porque "es urgente"

BILBAO, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada vasca de Unidas Podemos Pilar Garrido ha realizado un llamamiento al PSOE a reanudar desde el próximo lunes la negociación para formar Gobierno de coalición porque "es urgente". De esta forma, cree que, para finales de agosto, podría estar cerrado "un acuerdo programático" y formados una estructura de Gobierno y los equipos.

En declaraciones a Europa Press, Garrido ha emplazado los socialistas a "volver a sentarse". "No hay vacaciones ni hay agosto y, cuanto antes hablemos, mejor, también por las circunstancias que van a llegar en septiembre. Es imprescindible que haya un Gobierno de coalición progresista", ha añadido.

La representante de Unidas Podemos ha señalado que debe haber un proceso negociador "con todo respeto y con toda la buena fe para sacarlo adelante". En todo caso, ha mostrado sus dudas sobre "la voluntad de Pedro Sánchez y su entorno más cercano para querer llegar a ese Ejecutivo". "Es verdad que la militancia y los socialistas de corazón quieren esa coalición, pero Sánchez no sé si alguna vez lo ha querido", ha añadido.

Además, se ha referido a las declaraciones realizadas este viernes por la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, en las que dio por cerrada la puerta a un ejecutivo de coalición con Podemos, para explorar otras vías que impidan la repetición de elecciones. "Parece que otra vez insisten en mirar a la derecha y en buscar su abstención", ha apuntado.

Por ello, ha emplazado a "recapacitar", y ha recordado que no se puede "negociar el primer Gobierno de coalición en el Estado español en 48 horas", como se ha pretendido con anterioridad a la fallida investidura. Todo ello, según ha explicado, "sumado a un poco de mala voluntad, que también la ha habido, ha hecho fracasar ese intento".

REANUDAR EL PROCESO NEGOCIADOR

"Lo podemos retomar en el punto que lo dejamos. Tenemos un mes por delante y, para finales de agosto, podríamos tener un acuerdo programático, con estructura de Gobierno y con equipos, si Pedro Sánchez quiere", ha indicado.

Pilar Garrido ha considerado que, en todo caso, las negociaciones hay que abordarlas "cuanto antes". Por ello, cree que hay que "dejar este fin de semana para tranquilizarnos y tomar aire", pero que "es urgente" iniciar el proceso de diálogo.

"El Estado español necesita un Gobierno de coalición. No podemos pensar que es agosto ni que estamos cansadas ni heridas, y el lunes hay que estar dispuestos a empezar otra vez a sentarnos de verdad, que no lo hemos hecho hasta ahora. Hay que hablar con tranquilidad y no en 48 horas, que era un acto casi imposible", ha asegurado.