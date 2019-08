15 de agosto de 2019

Gipuzkoa destina 120.000 euros a un programa de reducción de la violencia de género en Tanzania

SAN SEBASTIÁN, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación foral de Gipuzkoa ha aprobado conceder una partida de 120.000 euros para un programa de reducción de la violencia de género a través de estrategias de empoderamiento económico de las mujeres en los distritos de Ilemela y Nyamagana, en la región de Mwanza (Tanzania).

Según han informado a Europa Press desde Derandein Fundazioa, ONG vasca que llevará a cabo el proyecto en 2019 y 2020, en colaboración con una organización no gubernamental tanzana, el objetivo del plan es integrar el empoderamiento social y económico en las intervenciones de derechos sexuales y reproductivos para las niñas y adolescentes de los distritos de Ilemela y Nyamagana.

El plan propuesto se desarrolló después de las reuniones consultivas con la Autoridad del Gobierno Local, con maestros de escuelas y miembros de la comunidad. Durante este proceso, reconocieron que el embarazo de los adolescentes era un problema "importante" en sus comunidades.

A pesar de que el Gobierno tanzano ha impulsado la educación de las niñas, las que quedan embarazadas son expulsadas de la escuela y se les impide regresar. Los embarazos de adolescentes en Ilemela y Nyamagana en su mayoría terminan contribuyendo a "tantos otros problemas públicos, tanto socioeconómicos como de salud, y se han asociado con el abandono escolar entre los adolescentes", han destacado desde Derandein.

La estrategia sobre la que se implementa el proyecto subvencionado por la institución foral guipuzcoana se basa en empoderar a las mujeres social y económicamente para protegerse contra la discriminación y las prácticas que contravienen el género y los derechos humanos.

El grupo objetivo son las mujeres en edad reproductiva de entre 15 y 49 años y las jóvenes que no asisten a la escuela. Los miembros de la comunidad local han identificado espacios seguros, donde las niñas se reúnen para el debate. Las sesiones son facilitadas por 40 mentoras identificadas de la comunidad para grupos de personas mayores y jóvenes.

Los mentores recibieron capacitación sobre crecimiento y desarrollo, salud sexual y reproductiva, sexualidad, violencia de género y derechos, VIH/SIDA, habilidades para la vida y emprendimiento. En la actualidad, los voluntarios están impartiendo conocimientos sobre salud reproductiva y apoyando a las niñas en actividades generadoras de ingresos, como la cría local de pollos y la piscicultura.

Se llegó a un total de 60 mujeres jóvenes de entre 15 y 24 años y 267 mujeres de entre 25 y 49 años de la calle. Además, 20 mentores junior están vinculados a la formación informática y 20 mentores mayores se dedican a negocios a pequeña escala, como vendedores de alimentos.

La organización tanzana 'Enhancing acccess to health for poverty reduction in Tanzania' ha conocido la alta marginación de chicas de primaria y secundaria, que son forzadas a casarse de manera prematura, con falta de acceso a servicios e información de salud reproductiva y sexual, y "abocadas a trabajar como esclavas sexuales".