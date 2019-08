1 de agosto de 2019

Gobierno Vasco denuncia que la falta de un Ejecutivo central ralentiza infraestructuras y política industrial en Euskadi

AZPEITIA (GIPUZKOA), 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, ha denunciado que la falta de un Ejecutivo en el Estado "retrasa y ralentiza" infraestructuras esenciales en Euskadi y el desarrollo de una política industrial "potente".

Por ello, ha realizado un llamamiento a las instituciones locales a hacer "un frente común" y llegar a "un acuerdo" que permita "hacer realidad" estas necesidades, y ha emplazado a la Administración estatal a impulsar el Tren de Alta Velocidad, las conexiones ferroportuarias y de aeropuertos, entre otras cuestiones.

En declaraciones realizadas ante el Ayuntamiento de la localidad guipuzcoana de Azpeitia, antes de trasladarse a la Basílica de Loiola con motivo de la festividad de San Ignacio, Tapia ha señalado que la economía mejora, que se genera empleo y, sin embargo, existe un contexto "no exento de dificultades y de incertidumbres, tanto a nivel internacional o de la UE, la guerra comercial entre China y EE.UU., "pero también la falta de Gobierno en el Estado está afectando" a Euskadi.

"Nos está afectando, desde luego, desde el punto de vista de infraestructuras, pero también desde el punto de vista de una carencia de un plan industrial, de una política industrial potente, basada en un desarrollo de la I+D+i, que afecta también a nuestro territorio", ha apuntado.

Además, ha destacado que unas conexiones "relevantes es algo que tiene también que estar desarrollado" para que la industria vasca "continúe siendo competitiva". "Cuando hablamos de infraestructuras, hablamos de infraestructuras de todo tipo, desde luego, el TAV, que requiere un impulso definitivo en su llegada a las capitales, a Gasteiz y a Bilbao, que son las más complejas, porque Donosti está en nuestras manos y la tenemos que ejecutar desde el Gobierno Vasco", ha añadido.

Por ello, ha reclamado "ese impulso definitivo, pero no solo en ese sentido, sino en lo que son conexiones ferroportuarias". "Tenemos que conectar de una forma adecuada el Puerto de Pasaia con una Variante ferroviaria que conecte, no solo a la actual infraestructura de Renfe, sino también el Tre de Alta Velocidad, por supuesto Bilbao, a través de la Variante Sur ferroriaria", ha precisado.

AEROPUERTOS

A su juicio, se trata de infraestructuras que se deben promover desde el Ministerio de Fomento. En este sentido, se ha referido también a los aeropuertos, "con promesas y acuerdos en inversiones a realizar en el Aeropuerto de Foronda y también en el de Hondarribia, que se están retrasando y que no están ejecutándose de forma adecuada".

Tras señalar que eso es solo en lo que afecta a transporte de mercancías y viajeros, ha apuntado que también en transporte de mercancías está pendiente el intercambiador de Riberas de Loiola, donde se va a dar una conexión entre Renfe y Eusko Tren, que va a ser crucial para, después, conectarse a la Alta Velocidad en la estación de Atotxa.

"Tenemos una serie de aspectos que la falta de Gobierno en Madrid nos está retrasando, ralentizándonos y afectándonos de forma directa", ha manifestado.

Por tanto, ha explicado que "es momento que, desde Euskadi, todas las instituciones locales concernidas en cada uno de los ámbitos hagamos casi un frente común, un acuerdo, por el que hagamos que esas infraestructuras y esa política industrial que requiere nuestro país sean una realidad también en el Estado español".

"Si Europa nos está marcando que tenemos que tener diferentes tipos de políticas industriales que no afectan al clima, pero que desarrollan empleo, también en el Estado español tiene que darse una situación semejante", ha subrayado.

OBRAS DEL TAV

En cuanto a los 200 millones aprobados por Fomento para las obras del TAV en Bizkaia, la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco ha explicado que esto no es "noticia" porque es algo que "ya tenía que estar realizado".

"Noticia sería que realmente se diera un impulso definitivo y que empezaran las obras cuanto antes en las dos capitales, en Bilbao y Gasteiz", ha remarcado.

En este sentido, ha recordado que, durante una visita realizada la semana pasada con el lehendakari, Iñigo Urkullu, ya manifestaron que el tramo guipuzcoano, que corresponde ejecutar al Gobierno Vasco, "solo está falto de esa conexión hacia Donostia".

"El resto está finalizado y estamos en una situación mucho más atrasada en el tramo alavés y en el tramo vizcaíno. Por tanto, no es nada más que lo que había que hacer. No es un impulso novedoso. Lo novedoso habría sido que hubiéramos llegado a capitales o que cualquiera de esas infraestructuras de las que he hablado fueran una realidad. Creo que todavía nos queda mucha tarea por hacer y al Gobierno del Estado muchas actuaciones para emprender en Euskadi", ha concluido.