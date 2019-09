Gobierno Vasco quiere aprobar la Ley de Memoria Histórica esta legislatura para reforzar jurídicamente sus actuaciones

Jonan Fernández asegura que la voluntad del Ejecutivo de abordar ayudas económicas a víctimas "es clara", pero lo harán "previo estudio"



BILBAO, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Secretario de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación, Jonan Fernández, ha afirmado que intentarán aprobar la Ley de Memoria Histórica esta legislatura para "reforzar jurídicamente" las actuaciones que está realizando en esta materia y, si no es posible, "será al principio de la siguiente". Además, ha asegurado que la voluntad del Ejecutivo de abordar ayudas económicas a víctimas "es clara", pero lo harán "previo estudio".

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Fernández ha afirmado que se realizó hace meses un informe sobre vascos enterrados en el Valle de los Caídos, sobre la información que existía al respecto. En este sentido, ha recordado que, desde entonces, son ya 18 las familias de vascos que han solicitado a través de Gogora (Instituto de la Memoria) que los restos de sus familiares sean exhumados y pueda ser trasladados a Euskadi.

Según ha explicado, la Ley "refuerza jurídicamente" este tipo de actuaciones que ya están en marcha, pero que, con su aprobación, recibirán "respaldo normativo".

La norma pretende también desarrollar herramientas didácticas que se incluirán en el curriculum de los estudiantes vascos, y Jonan Fernández ha destacado, al respecto, que el periodo de la guerra civil y el franquismo es "fundamental" en la historia pasada reciente de Euskadi. "Conocer lo que ocurrió, cómo ocurrió y las enseñanzas o consecuencias que se puede extraer de aquella época, es fundamental también para poner en valor lo que es vivir en democracia", ha apuntado.

En todo caso, ha destacado que se valora lo que se tiene cuando se sabe "lo que supone perderlo". "E intervenir en el ámbito educativo en esta línea es fundamental y también, indirectamente, llevar a la educación este tipo de iniciativas es una manera de seguir reparando y reconociendo a las víctimas, y también a la dignidad de la memoria histórica", ha manifestado.

AYUDAS ECONÓMICAS

Fernández ha explicado que se contemplan ayudas económicas a las víctimas del franquismo, pero lo que plantea la Ley es que, previamente a la determinación a qué tipo de estas ayudas pueda establecerse, debe hacerse un estudio de cuáles son las prestaciones económicas que la Ley de Memoria de España ha permitido generar y también el Decreto de Víctimas de 1960-1978 del Gobierno Vasco y otros que se plantearon antes, "para definir e identificar dónde están déficits que pudieran ser subsanables a día de hoy".

Por ello, ha explicado que sí se plantea esta cuestión y la Ley "define claramente que esto debe ser abordado, pero lógicamente no se puede establecer este planteamiento 'a voleo', sino que previamente hay que identificar claramente qué es lo que debe ser compensado y a quién debe dirigirse".

El Secretario de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación ha asegurado que quieren actuar "con rigor". "Tenemos toda la voluntad del mundo de dar cumplimiento a los derechos de verdad, justicia y reparación, pero la reparación debe hacerse con rigor, entendiendo qué es lo que es reparable, qué es lo que no comporta duplicidad y dónde están, hoy en día, las realidades más claras que, por la injusticia o por la desigualdad que generaron, merecen ser reparadas con prioridad", ha añadido.

Jonan Fernández ha insistido en que la voluntad del Ejecutivo Vasco de abordarlo "es clara", previo estudio. En cuanto a la posibilidad de que esta Ley pueda aprobarse esta legislatura, ha asegurado que "dependerá de los trámites y de lo que se prolonguen los debates". "En cualquier caso, todo lo que avancemos en esta legislatura será terreno ganado para que, al inicio de la siguiente, se pueda aprobar esta Ley, si no hemos conseguido aprobarla en ésta", ha subrayado.

En todo caso, ha explicado que "lo que importa, lo fundamental, es la determinación de sacar adelante una Ley como ésta, con el máximo consenso posible y avanzar sobre esa idea". "Nosotros, desde el Gobierno, vamos a dar todos los pasos que deben darse para la aprobación de una Ley con la idea de que llegue a aprobarse", ha añadido.

Sin embargo, ha reconocido que se va "un poco justo de plazos para que pueda aprobarse esta legislatura", pero el Ejecutivo "lo intentará". "Pero, insisto, si no es posible esta legislatura, lo será al principio de la siguiente. Y, luego, hay algo que me parece muy importante de destacar y es que, afortunadamente, esta Ley no viene a cubrir un déficit de actuación en materia de memoria histórica", ha explicado.

ACTUACIONES EN EUSKADI

Fernández ha subrayado que "es muy importante poner en valor lo realizado en los últimos 20 años en materia de memoria histórica y no solo por el Gobierno Vasco", sino también por ayuntamientos, diputaciones, movimientos memorialistas, las propias víctimas y sus familiares, han desarrollado "un abanico de actuaciones" en este tema que "todo el mundo reconoce como pionero en el conjunto del Estado".

"El hecho de que no hayamos tenido hasta ahora una Ley de Memoria Histórica, no implica que haya habido un vacío de actuación. Hemos sido pioneros en la exhumación e investigación de fosas, en el desarrollo de políticas de investigación, de divulgación de hechos históricos, de recuperación de lugares simbólicos y de actos de reconocimiento", ha añadido.

Sin embargo, ha dicho que, "tan importante como eso", es que se ha hecho "dentro de un gran consenso entre familias políticas, instituciones y movimientos sociales". "Es un valor importantísimo", ha subrayado.

Tras reconocer que existen otras comunidades autónomas "que a lo mejor tienen Ley desde hace unos cuantos años", ha remarcado que, en el balence de actuaciones, "están muy lejos" de las iniciativas que se han desarrollado en Euskadi, "entre todos y de manera unida".

"Hablamos de una Ley que viene a consolidar todo lo que se viene realizando, a darle fuerza normativa y también a desarrollar determinados ámbitos que pueden merecer un mayor desarrollo. Pero cometeríamos un error y también una injusticia con todo lo realizado, si no pusiéramos esto en valor", ha manifestado.

El Secretario de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación ha reiterado que en Euskadi "no se va por detrás en esta materia", sino que se va "por delante". "Y aprobar ahora la Ley es una manera de corroborar el trabajo realizado", ha concluido.