4 de agosto de 2019

Gobierno Vasco quiere "huir" de nuevas elecciones porque el riesgo de las derechas sería "fatal" para el autogobierno

BILBAO, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha afirmado que el Ejecutivo autónomo quiere "huir" de un escenario de nuevas elecciones generales porque "el riesgo" de que pueda ganar "la unión de las tres derechas", PP, Ciudadanos y Vox, podría "ser fatal" para el autogobierno de Euskadi.

Además, ha advertido de situación de "creciente gravedad" en Euskadi por "el parón" del Gobierno central "en el corazón" de la legislatura autonómica, y "el daño" que supondría que esta situación se prolongara para el desarrollo del programa de Ejecutivo vasco, sobre todo en lo que al traspaso de transferencias pendientes se refiere.

En una entrevista concedida a Europa Press, Erkoreka ha señalado que "no hay razón para unas segundas elecciones", y ha apuntado que, "si se quiere realmente y se pone empeño, se puede" conformar un Ejecutivo en el Estado.

"La sociedad española, y por supuesto la vasca, no entendería que, por incapacidad, por falta de voluntad, por falta de destreza, por mil limitaciones que pueden concurrir, sea imposible alcanzar un acuerdo que, sin embargo, en otros ámbitos territoriales, como en el caso paradigmático de Navarra, pone claramente de manifiesto que se puede", ha añadido.

A su juicio, la ciudadanía "no lo toleraría", y tampoco "sería objetivamente positivo para la estabilidad de las instituciones y para el desarrollo económico, que requiere un marco de confianza y estabilidad".

En este sentido, ha recordado que el Gobierno Vasco "se ha venido resistiendo a situarse en la hipótesis de una repetición electoral". "El lehendakari y yo mismo, en numerosas ocasiones, hemos dicho que no hay razones para repetir las elecciones porque el dictado de las urnas es claro, exige inexorablemente acuerdos, y las formaciones políticas están llamadas a formalizar esos acuerdos", ha apuntado.

RIESGOS

Josu Erkoreka ha destacado que "uno de los grandes riesgos que entrañaría una repetición de las elecciones, más allá del hecho de que dilataría excesivamente la interinidad actual y podría transmitir a los mercados y a actores económicos una señal negativa de estabilidad, es que fuera posible la constitución de un Gobierno con formaciones políticas de derechas", cuyos planteamientos serían "antagónicos" a los del programa de Gobierno de Euskadi.

"Es un escenario del que nos gustaría huir todo lo posible porque el riesgo es real, podría ocurrir y las consecuencias para el autogobierno vasco podrían ser fatales", ha manifestado.

Erkoreka ha subrayado que cualquiera de las combinaciones de la derecha es "francamente negativa" para el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika. Tras remarcar la posición que mantiene Ciudadanos contraria a "todo lo que tiene que ver con el régimen concertado vasco, con las singularidades del autogobierno vasco", ha afirmado que "no parece difícil augurar que una unión de las tres derechas en todas esas materias no sería particularmente proclive" al cumplimiento estatutario. También ha puesto de manifiesto que el PP promoviera un acuerdo en el Senado "para que no se afrontaran las transferencias todavía pendientes".

"UNA GRAVEDAD CRECIENTE" EN EUSKADI

En el caso de Euskadi, ha asegurado que el problema de interinidad del Ejecutivo central "es de una gravedad creciente" porque una parte del programa del Gobierno Vasco "necesariamente tiene que desarrollarse en colaboración" con la Administración estatal.

"Nada se puede hacer para el cumplimiento íntegro del Estatuto, si no se cuenta con el Gobierno central, que tiene todavía retenidas en sus manos las competencias que habrían de ser objeto de transferencia. Pero también hay otros muchos compromisos en nuestro programa de gobierno relacionados con cuestiones sectoriales, con infraestructuras y con inversiones, que necesitan del concurso y la colaboración del Gobierno central", ha insistido.

Josu Erkoreka ha afirmado que "todo este parón en el Gobierno central en el corazón de la legislatura autonómica vasca, constituye un problema de planificación y de actuación". Por ello, ha asegurado que "la sociedad vasca tiene que empezar también a estar preocupada por el hecho de que el Gobierno central no se constituya o dilate su constitución más allá de lo razonable, porque está incidiendo negativamente también en el bienestar de la sociedad vasca".

En cuanto a las obras del TAV, ha dicho que se trata de un proyecto que está "ya elaborado y presupuestado, y no deberían experimentar retraso". En cualquier caso, ha reconocido que "una parálisis" como la actual "ralentiza, se quiera o no, todo tipo de actuaciones y de inversiones, y está también contribuyendo a ralentizar la ejecución de las obras que deberían tener una celeridad mayor".

Sin embargo, ha insistido en que "el daño más visible" se produce en el traspaso de competencias, materia en la que se había conseguido "un compromiso del Gobierno central para abordar el cumplimiento íntegro del Estatuto a través de un calendario perfectamente elaborado" y, en este momento, "se encuentra aparcado completamente".

INVESTIDURA FALLIDA

Josu Erkoreka ha reiterado que la fallida investidura de Pedro Sánchez fue "un espectáculo lamentable", tras las conversaciones entre el PSOE y Podemos, y ha admitido que no esperaba que, a estas alturas, se pudiera estar todavía con un Gobierno central en funciones, porque "confiaba en que los principales responsables hicieran un esfuerzo para alcanzar un acuerdo".

"Cabe esperar que todos los líderes políticos hayan tomado nota de lo sucedido, hayan aprendido la lección y procuren que no se repita. Tenemos dos meses por delante y constituyen un plazo suficiente para que los acuerdos se puedan alcanzar, para que las dificultades se puedan solventar y sea posible un acuerdo, con la fórmula que sea, porque el Gobierno Vasco no es quién para decirle a Sánchez con quién y en qué términos tiene que formar su Gobierno", ha dicho.

A su juicio, el resultado de las urnas "aboca inexorablemente a acuerdos para formar gobiernos estables" y a un "escenario plural en el Parlamento español", y ha apuntado que ello "interpela a los principales actores que no han podido o no han sabido alcanzar un acuerdo en esta primera fase". "Yo creo que, en buena parte, ni se ha sabido ni se ha querido. Ha habido un déficit de voluntad, de disposición y de habilidades o destrezas para alcanzar formulas de entendimiento", ha considerado.

Sin querer condicionar "la absoluta libertad" del líder del PSOE para lograr la gobernabilidad del Estado, no ha ocultado que un acuerdo con Ciudadanos "no es la fórmula que preferiría el Gobierno Vasco", porque la formación naranja "se ha expresado en numerosas ocasiones en contra del cumplimiento íntegro del Estatuto, del Concierto y del Cupo, y contra las singularidades competenciales" del autogobierno vasco.

"Son actitudes claramente contrarias, refractarias a la línea conductora del Gobierno vasco de coalición en base al programa de gobierno que tenemos formalmente establecido", ha añadido, para precisar que, en todo caso, la decisión le corresponde al presidente del Gobierno en funciones, "que es el que mejor resultado obtuvo" el 28 de abril.

Ante la insistencia de Pedro Sánchez en pedir la abstención de Cs y el PP, ha manifestado que "forma parte de su quehacer hacer todo lo que se encuentra al alcance de su mano para lograr la investidura", también "reclamando apoyos y concitando adhesiones indirectas a través de abstenciones".

En todo caso, también cree "comprensible" que Unidas Podemos, cuando se encontraba negociando con el PSOE, "se mostrara irritada" cuando Sánchez "cruzaba guiños con estas formaciones" porque, "en cierto modo, podría entrañar un cierto menosprecio" a la formación morada.