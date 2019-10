1 de octubre de 2019

El Guggenheim Bilbao repasa la trayectoria del fotógrafo alemán Thomas Struth, marcada por las preocupaciones sociales

BILBAO, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El museo Guggenheim de Bilbao inaugurará este miércoles una exposición de fotografías e imágenes del artista alemán Thomas Struth que repasa su evolución artística marcada por las preocupaciones sociales. La exposición, que se clausurará el 19 de enero, ha sido organizada por la Haus der Kunst, de Munich, en colaboración con la pinacoteca bilbaína.

La muestra constituye "un viaje completo por el innovador trabajo" del artista alemán a lo largo de cinco décadas de quien está considerado "uno de los fotógrafos europeos más influyentes de la posguerra, cuya evolución artística se ha visto marcada por las preocupaciones sociales", según ha indicado durante la presentación de la muestra este martes, el director del Guggenheim, Juan Ignacio Vidarte.

La exposición está comisariada por los curator Thomas Weski y Lucía Agirre. A través del recorrido establecido, "las imágenes de Struth buscan apercibir al público sobre cuestiones fundamentales como el espacio público, los lazos familiares, la naturaleza, la cultura, o los límites de las nuevas tecnologías".

Las relaciones que se establecen entre sus diferentes trabajos resaltan la capacidad de Struth para combinar el análisis con la creación de imágenes poderosas de múltiples sujetos y medios.

Entre las preocupaciones sociales sobre las que Thomas Struth reflexiona, se encuentran temáticas como "la fragilidad de la existencia, los efectos de la globalización o la inestabilidad de las estructuras sociales son algunos de los temas que plasma con elegancia formal".

ÚNICO AUTORRETRATO

Entre las obras reunidas en la muestra, se encuentra el único autorretrato de Struth, fechado en el año 2000, que ha sido dispuesto contemplando a su vez un Autorretrato de Alberto Durero del año 1500.

Las imágenes de Thomas Struth (Geldern, Alemania, 1954) tienen un carácter distintivo por las preguntas que plantean, en torno a temas como el espacio público, los lazos familiares, la naturaleza y la cultura, o los límites de las nuevas tecnologías.

Así, Struth aborda cuestiones fundamentales como la inestabilidad de las estructuras sociales o la fragilidad de la existencia humana a través imágenes con una elegancia formal que suscitan la participación y empatía del público hacia estos temas.

La exposición conecta las primeras ideas de Struth, presentes en el material de archivo recopilado por el artista, con sus grupos de obras terminadas como Lugares inconscientes (Unconscious Places), Retratos de familia (Family Portraits), Público (Audience), Fotografías de museos (Museum Photographs), Nuevas imágenes del paraíso (New Pictures from Paradise), y Este lugar (This Place).

A su vez, estos grupos establecen un diálogo con otras obras como el Proyecto Berlín (Berlin Projekt), una videoinstalación concebida en 1997 en colaboración con el artista multimedia Klaus vom Bruch, y con otros grupos más recientes como Naturaleza & Políticas (Nature & Politics), Animales (Animals), o las fotografías de paisajes y flores creadas para las salas del hospital Lindberg.

Las relaciones entre estos trabajos resaltan la capacidad de Struth para combinar "el análisis con la creación fotográfica en múltiples sujetos y medios, dando como resultado imágenes poderosas".

PAISAJES URBANOS

El recorrido arranca con sus primeros trabajos, siendo un estudiante en la Academia de Bellas Artes de Düsseldorf, entre 1973 y 1980, cuando comienza a fotografiar las calles de la ciudad, primero con una cámara de 35 mm y después con una de gran formato.

En 1977, durante una estancia de nueve meses en Nueva York, fotografía las calles de sus barrios capturando su ambiente. Así, Dey Street, Crosby Street o West Broadway son retratadas desde la misma

perspectiva simétrica tomada en la mitad de la calle.

Con el paso del tiempo y al adentrarse en otras ciudades, Struth abandona esta perspectiva central y, en calles como como Veddeler Brückenstrasse, Hamburgo 1986, el paisaje urbano muestra el desarrollo social y económico de manera concentrada.

Los efectos de la globalización, de las economías de rápido crecimiento de finales del siglo XX y de la creciente población mundial son los temas de las fotografías agrupadas en Lugares inconscientes (Unconscious Places), un título que hace referencia a las huellas visibles de los procesos sociales inconscientes que se han inscrito en las estructuras urbanas.

ARCHIVO PERSONAL

En otra de las salas se exhibe el archivo de Thomas Struth, que se muestra por segunda vez, y que incluye materiales de trabajo del artista, hojas de contacto, fichas, bocetos, invitaciones y posters y fotografías de instalación de sus exposiciones, así como dibujos tempranos, montajes, pinturas, estudios fotográficos, cuadernos, materiales de investigación, lectura y audición, y correspondencia con comisarios y otros artistas. Esta es la segunda vez que este archivo, raramente mostrado, se presenta ante el público.

El recorrido concluye mostrando el último trabajo del artista, Animales (Animals) un grupo de naturalezas muertas que el artista empieza a realizar en 2016, en las en las que animales fallecidos (aves y mamíferos) son el centro de atención. Se trata de animales que, tras haber muerto de forma natural, han sido trasladados al Instituto Leibniz para la Investigación de Zoológicos y Vida Silvestre en Berlín, y que el artista retrata con gran sensibilidad, de una manera nueva y sorprendente.

A través de estas obras, Struth toca la dignidad de la vida misma, la tradición humanista y las preguntas evolutivas: "Traté de mostrar a los animales de una manera hermosa y digna. Me interesa la idea de rendirse: una vez que mueres, todo el circo que creas de forma proactiva, el teatro, se detiene por completo. Estas imágenes deben ser como golpes, el recuerdo de la muerte como una llamada de atención".