8 de julio de 2019

Hacienda propone una solución para devolver lo tributado por maternidad y paternidad a todos los solicitantes

BILBAO, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Bizkaia ha propuesto una solución para devolver lo tributado por maternidad y paternidad a todos los solicitantes y trasladará a las Juntas Generales un Proyecto de Norma Foral que habilita la devolución de lo tributado por las prestaciones de maternidad y paternidad percibidas desde 2014 a aquellas reclamaciones que han adquirido firmeza.

La normativa actualmente en vigor no ofrece ningún cauce para ejecutar esas reclamaciones por lo que, de ser aprobada, esta propuesta permitiría a la Hacienda Foral efectuar las últimas devoluciones pendientes, que se corresponden con 201 declaraciones que habían adquirido firmeza y que sumarían un importe estimado en 300.000 euros.

De este modo se daría prácticamente por finalizado el proceso de devolución de lo tributado por estas prestaciones entre los ejercicios 2014 y 2017, un proceso iniciado en octubre del año pasado y en el que la Hacienda Foral ha devuelto 45,5 millones de euros correspondientes a 43.704 liquidaciones de IRPF.

Las solicitudes de devolución no satisfechas por ahora son principalmente aquellas correspondientes a reclamaciones efectuadas antes de que el Tribunal Supremo estableciera el criterio de que las prestaciones de paternidad y maternidad abonadas por el INSS deben considerarse rentas exentas de IRPF.

En un comunicado, la Hacienda de Bizkaia ha afirmado ser consciente del perjuicio que causa a las madres y padres que reclamaron la exención antes de conocerse la sentencia del Tribunal Supremo el "diferente trato" con quienes reclamaron la devolución con posterioridad. Por ello, y para dar una "pronta solución", trasladará al próximo Consejo de Gobierno de la Diputación la propuesta para iniciar de inmediato el trámite normativo.

De ser aprobada esta propuesta, los contribuyentes que ya hayan presentado el modelo de solicitud correspondiente ante la hacienda de Bizkaia no deberán realizar ningún trámite adicional. Es el caso de las 201 solicitudes que se encuentran en reserva, a la espera de una solución para estos casos, y que serán tramitadas por la Hacienda Foral una vez se habilite la medida propuesta.

En caso de no haber presentado la solicitud, podrán hacerlo siguiendo el procedimiento habilitado por hacienda. Así mismo, cualquier otra persona que aún no haya solicitado la devolución de lo tributado por las prestaciones de maternidad y paternidad podrá hacerlo mientras no haya prescrito la liquidación correspondiente.

Las devoluciones ya efectuadas correspondientes a la tributación de las prestaciones de maternidad y paternidad percibidas en los años 2014, 2015, 2016 y 2017 ascienden a un total de 45.509.675 euros y corresponden a 43.704 liquidaciones de IRPF realizadas por 36.060 contribuyentes únicos.

A esas cantidades se debe sumar que en la última campaña de renta se han ajustado las cantidades a devolver correspondientes al ejercicio 2018, en la que estas prestaciones ya se han considerado como rentas exentas. Asimismo, ha recordado que, desde el 1 de enero de 2019, las prestaciones de paternidad y maternidad abonadas por la Seguridad Social están catalogadas como rentas exentas gracias a la reforma de la Norma Foral de IRPF impulsada por la Hacienda Foral en noviembre del año pasado.