PNV pide "no arrojar la toalla" y se ofrece a ayudar para lograr un acuerdo

MADRID, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha pedido "no arrojar la toalla" durante el pleno de investidura de este jueves, en el que la formación jeltzale ha optado nuevamente por la abstención, y se ha ofrecido a ayudar para buscar "complicidades" y poder lograr un acuerdo. "No nos tenemos que dar por vencidos, hoy nos abstenemos pero con esa esperanza", ha proclamado.

En su intervención en el Pleno del Congreso con motivo de la sesión de investidura, Esteban ha recriminado a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias que no hayan trabajando en un programa conjunto y hayan estado en los "sillones", en un ambiente que "crea mal rollo".

"Pero me niego a pensar que no podemos crear las condiciones necesarias para ahormar un gobierno en septiembre o incluso en agosto. Creo que hay que intentarlo y no arrojar la toalla", ha afirmado, para pedir después a todos "aprender del fracaso" de hoy y "reflexionar" sobre cómo se han desarrollado los acontecimientos.

Esteban ha dicho a Iglesias que no era "ya el momento" para sacar una nueva oferta, en el mismo Pleno, pero le ha dado la "bienvenida". "Si el problema al final se reduce a las políticas activas de empleo, me parece a mí que hay tiempo y hay margen para llegar a un acuerdo", ha señalado, para recriminar al líder de Podemos su petición de Ministerios de Estado cuando no tiene experiencia de gobierno.