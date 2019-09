Javier Bardem apoya la concentración por el clima y reclama medidas "urgentes" más allá de "palabras vacías"

SAN SEBASTIÁN, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El actor Javier Bardem ha secundado este viernes en San Sebastián la movilización por el clima y para exigir soluciones a la emergencia climática que han protagonizado cientos de estudiantes en San Sebastián y ha reclamado medidas "urgentes", más allá de "las palabras vacías y vacuas, sobre todo en tiempo de elecciones".

En declaraciones a los periodistas en el Boulevard de San Sebastián, en la concentración en la que también ha tomado parte la actriz Alba Flores, Bardem ha lamentado, en relación a la situación medioambiental del Planeta, que "este tren ya está en exceso de velocidad y nos vamos a dar contra un muro". "El asunto no es alejar el muro, sino frenar el tren ¿Se puede? Sí", ha manifestado.

Tras admitir que "es difícil", el intérprete madrileño, que ha presentado en el Festival de San Sebastián el documental 'Santuario' --rodado en una expedición junto a Greenpeace en el océano Antártico--, ha remarcado que son necesarias "medidas urgentes que va más allá de las palabras vacías y vacuas sobre todo en tiempo de elecciones".

A su juicio, "a la hora de votar tenemos que tener en cuenta quién llevaba una política medioambiental sostenible, quién ha hecho realmente algo por esto". "Yo particularmente no veo a ningún grupo parlamentario que haya hecho nada factible, ni concreto, sobre el medio ambiente, y esto ya deja de ser algo de colores y de estatus sociales y de rojos o azules, esto ya implica un movimiento global y el bienestar de todos nosotros como especie", ha considerado.

"FUTUROS VOTANTES"

Para Bardem, con la irrupción de la activista Greta Thunberg "ha sucedido algo que yo lo llamo milagroso" porque "faltaba ese detonante que atrajese la atención de todos los que están aquí, que son los protagonistas". De este modo, ha destacado que las generaciones nuevas "son los que van a crear el cambio, porque ellos son los futuros votantes y los futuros consumidores de los monopolios y de los gobiernos que no están haciendo absolutamente nada sino en contra del clima".

"Ellos están enfadados y tienen muchísimas razones", ha apuntado el actor, quien ha considerado "fundamental" el hecho de que estos jóvenes "no tienen ningún apego al sistema político económico que hemos creado hasta ahora. No tienen esa mochila". "Quieren cambiar las bases y es ese cambio lo que va a crear el fundamento de un nuevo planeta que se pueda sostener, porque lo que estamos creando hasta ahora es insostenible", ha aseverado.

Tras explicar que no podrá participar en la nueva movilización convocada para las seis de la tarde porque su mujer, la actriz Penélope Cruz, recibe esta noche el Premio Donostia del Zinemaldia, ha recordado que el pasado viernes se sumó a la concentración por el clima en la escuela de sus hijos y ha insistido en que "los jóvenes y los no tan jóvenes tenemos la obligación de tirarnos a la calle para recordar que esto ya es una emergencia, no es una crisis".