Jules Okala y Despina Papamichail, campeones del Torneo de Tenis de Getxo en las categorías masculina y femenina

BILBAO, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El tenista francés Jules Okala y la griega Despina Papamichail se han proclamado este domingo campeones del XXIX Torneo Internacional de Tenis de Getxo, que se ha celebrado a lo largo de toda la semana en el Real Club Jolaseta de la localidad vizcaína.

Esta competición, dotada con 25.000 dólares en premios, forma parte del ITF World Tennis Club y reparte puntos para las clasificaciones mundiales de ITF, ATP y WTA.

Okala ha recibido de manos del presidente del R.C. Jolaseta, Alfonso Gómez, y del concejal de Deportes de Getxo, Álvaro González, el trofeo 'Aixerrota', una réplica del molino del mismo nombre, que le acredita como vencedor en categoría individual masculina del torneo getxoztarra.

Según los organizadores, el tenista de 21 años "ha pasado como un huracán por las pistas de tierra batida del club Jolaseta" y, a su paso, "ha ido apartando a los rivales que se han cruzado en el camino, sin darles opciones a sumar un solo set".

Jules Okala se ha impuesto en la final al máximo favorito, el alicantino Carlos Boluda-Purkiss, de 26 años de edad, al que ha superado "por un incontestable 6-4 y 6-1".

"Desde el primer momento no me he sentido a gusto y Okala ha empezado jugando muy bien", ha explicado Boluda al final del enfrentamiento. Por su parte, Okala ha asegurado que ha ido "de menos más en el torneo".

"No empecé bien, pero me he sentido cada día más a gusto y creo que he jugado mi mejor partido ante un gran rival", ha declarado, tras vencer en su primera participación en Getxo y en un torneo en tierras vascas.

FINAL FEMENINA

La final femenina "no ha respondido a las expectativas", ya que tanto Despina Papamichail como su rival Sandra Samir "habían sufrido mucho" para llegar al último escalón que les separaba del trofeo.

La egipcia había protagonizado los partidos "más largos y trabajados" del torneo mientras la griega Papamichail "venía de una semifinal agónica" ante su compañera de club Irene Burillo.

La balanza se ha inclinado finalmente del lado de la griega, que se ha impuesto por 6-2 y 6-4, a pesar de reconocer que ha sido su "peor partido". "Ya sabíamos que se iba a decidir por pequeños detalles. Estamos muy igualadas y en las dos ocasiones en las que nos habíamos enfrentado, nos habíamos repartido las victorias", ha afirmado Despina Papamichail.

La jugadora ateniense, de 26 años de edad y residente en Barcelona, ya pasó por las pistas de Jolaseta en el Torneo de Getxo de 2016. Este domingo se ha declarado vencedora en Getxo en su primera final de un W25 del circuito ITF.