27 de agosto de 2019

Klasikoak del Festival de San Sebastián revisará "clásicos modernos" como 'The Horse Thief' de Zhuangzhuang

Fotograma de la película china 'The horse thief'.

La sección Klasikoak del 67 Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que se celebrará en la capital guipuzcoana del 20 al 28 de septiembre, permitirá revisar tres "clásicos modernos" como son 'Dao ma zei/ The Horse Thief' (1986) de Tian Zhuangzhuang; 'Mishima: A Life in Four Chapters' (1985) de Paul Schrader; y 'Sátántangó' (1994) de Béla Tarr. Los tres títulos se proyectarán en versiones restauradas.

En un comunicado, los organizadores del certamen han destacado que este año Klasikoak aumenta las películas que se proyectarán en la sala de cine de Tabakalera.

Las mismas fuentes han recordado que 'Mishima: A Life in Four Chapters', que ganó el Premio a la mejor contribución artística en Cannes, podrá verse en un primer pase el 24 de septiembre a las 19.00 horas.

Este filme es un retrato del escritor y dramaturgo japonés Yukio Mishima (1925-1970), al que dio vida el actor Ken Ogata. Paul Schrader (EEUU, 1946) "se acercó al torbellino interno y a las contradicciones de un hombre que intentó alcanzar la armonía imposible entre el yo, el arte y la sociedad", han apuntado.

Fue el quinto filme tras la cámara de Schrader, que antes desarrolló una importante carrera como guionista de 'Yakuza' (Sidney Pollack, 1974), 'Taxi Driver' (Martin Scorsese, 1976) y 'Raging Bull' (Toro salvaje, 1980), entre otras películas. Como director ha firmado títulos como 'American Gigolo' (1980), 'Affliction' (Aflicción, 1997) o 'First Reformed' (El reverendo, 2017).

El día 27 de septiembre a las 16.00 horas tendrá lugar la primera proyección de 'The Horse Thief', que relata la vida de un habitante del Tibet que lucha por mantener a su familia y que, tras ser descubierto robando un caballo, es desterrado de su tribu.

El cineasta Tian Zhuangzhuang (China, 1952) es autor, entre otros largometrajes, de 'Hong xiang' (The Red Elephant, 1982), 'Lan feng zheng' (La cometa azul, 1993) y 'Xiao cheng zhi chun' (Primavera en un lugar pequeño, 2002).

En 'Sátántangó', Béla Tarr (Hungría, 1955) partió del libro homónimo de László Krasznahorkai para seguir a los miembros de un pequeño y obsoleto colectivo agrícola que, tras la caída del comunismo, reciben un dinero inesperado y se preparan para abandonar su pueblo.

Rodada en blanco y negro con un metraje de más de siete horas, la cinta que logró en 1994 el Premio Caligari en Berlín se proyectará de manera íntegra y en un único pase el 28 de septiembre a partir de las 16.00 horas con dos descansos de 15 minutos. Otras obras destacadas de Tarr son 'Kárhozat' ('La condena', 1988), 'Werckmeister harmóniák' ('Armonías de Werckmeister', 2000) y 'A torinói ló' ('The Turin Horse', 2011), ganadora en Berlín del Gran Premio del Jurado y del Premio Fipresci.