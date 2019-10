4 de octubre de 2019

Kontsumobide alerta de prácticas "poco éticas" de empresas en las obras de sustitución de bañeras en hogares de Bizkaia

El Instituto Vasco de Consumo, Kontsumobide, ha advertido este viernes contra las prácticas "poco éticas" en la venta a domicilio que llevan a cabo varias empresas que se dedican a sustituir bañeras por platos de ducha.

El organismo ha informado de que ha recibido "principalmente" quejas contra las prácticas de una conocida empresa ubicada en Bizkaia que ya ha sido apercibida con anterioridad y acumula múltiples expedientes abiertos, la mayoría de ellos en Bizkaia, pero también en el resto de territorios de Euskadi.

Kontsumobide ha constatado asimismo reclamaciones contra otras empresas del mismo sector que han sido objeto de quejas presentadas por

otros consumidores, según ha informado el organismo en un comunicado.

La mayoría de las reclamaciones se refieren a la no devolución de la señal y a la mala ejecución de las obras. Igualmente, el propio procedimiento de venta a domicilio "genera dudas sobre su honestidad y ética", más aún si se observa que el sector de las personas mayores es el más afectado por estas prácticas.

Según ha indicado Kontsumobide, la dinámica de venta en todos los casos es "siempre similar". El usuario, atraído por la publicidad de la empresa, llama para solicitar un presupuesto y un representante de la compañía se presenta en el domicilio.

PRESUPUESTOS SIN DETALLAR

En ocasiones, las empresas también realizan llamadas para ofrecer la visita de un representante. A partir de ahí, se rellena un presupuesto de forma manual, en el que no se detalla el precio de cada uno de los elementos ni de la mano de obra. Tampoco tiene el presupuesto una casilla clara donde se pueda certificar la aceptación del mismo.

Con esos presupuestos no se entregan las condiciones de contratación y, sin embargo, la empresa sí dispone de ellas, aunque en ocasiones no cumplen la ley con claridad.

A continuación, se solicita a la persona usuaria una señal equivalente al 25% el supuesto presupuesto y a cambio no se le entrega recibo alguno. Si la persona dice que no acepta el presupuesto y solicita la devolución de la señal la empresa alega que el presupuesto está aceptado, y que se ha iniciado la fabricación del plato de ducha a medida por lo que la señal no será devuelta.

Con esta dinámica de venta agresiva, "poco clara y falta de ética", la empresa actúa sobre todo en domicilios de personas mayores. Por ese motivo, Kontsumobide ha iniciado investigaciones sobre estas prácticas "en aras de desterrarlas de los domicilios vascos".

Kontsumobide aconseja, en caso de ser contactados o estar interesados en este tipo de obras, "no firmar la aceptación de ningún presupuesto en el domicilio sin haberse tomado cuando menos un par de días para pensarlo; solicitar siempre más de un presupuesto para poder comparar; y, en ningún caso, abonar ninguna señal hasta la firma del contrato y hasta haber decidido fehacientemente que se va a acometer la obra con la empresa señalada.

En todos los casos en que se abone una señal, se aconseja igualmente solicitar recibo o factura. Han indicado también que si una empresa desea cobrarnos por la elaboración de un presupuesto debe advertirnos previamente e indicarnos el importe.

En caso de disconformidad o de haber sufrido alguna de estas prácticas, Kontsumobide recomienda presentar la consiguiente reclamación ante la empresa o ante las oficinas de kontsumobide (también puede realizarse on line) y en las oficinas OMIC.