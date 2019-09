Lander Martínez cree que al PSOE "le interesa" que concurra Errejón para que Podemos "vaya perdiendo gas"

453705.1.644.368.20190923110720

El secretario general de Podemos Euskadi, Lander Martínez, ha afirmado que al PSOE "le interesa un poquito" que el partido de Errejón concurra a las próximas elecciones generales y que Unidas Podemos "vaya perdiendo gas" para "seguir negociando un posible Gobierno" con un socio al que "consideraría más débil". Además, ha asegurado que, aunque "la división del voto nunca es una buena noticia", Elkarrekin Podemos tiene "un espacio muy asentado en Euskadi".

En una entrevista concedida a Radio Popular, recogida por Europa Press, Martínez cree que "es pronto" para evaluar "en profundidad" el efecto de 'Mas Madrid'. "Evidentemente, no estamos en la mente de 'Más Madrid' y lo único que sabemos es que ayer en asamblea se aprobó que van a elecciones. No sabemos quién va a ser el candidato o candidata, no sabemos si se van a presentar en todo el Estado o no, o en algunas partes", ha dicho.

Según ha apuntado, en lo relativo a Euskadi, ha asegurado que Elkarrekin Podemos es "un espacio muy asentado en Euskadi, que representa ese espacio político" y, además, está "centrado en trabajar para obtener mejor resultado en las elecciones, explicar qué ha sucedido y cuáles son nuestras propuestas de cara a las próximas semanas".

En el conjunto del Estado, cree que puede existir "una fragmentación o no". "Depende de los que lo que se mueva la abstención, de dónde se obtengan los votos, vemos las encuestas y cada una dice una cosa absolutamente diferente", ha apuntado.

Lander Martínez ha admitido que "la división del voto nunca es una buena noticia" pero hay que "ser cautos con los efectos electorales, porque no siempre el hecho de que haya más opciones genera una división de voto".

"También depende, además, de una cuestión homogénea en el Estado; hay lugares en los que sucede y lugares en los que no. Provincias pequeñas en las que es evidente que sucedería o provincias grandes en las que quizás la izquierda es capaz de ocupar más espacio", ha manifestado.

El dirigente de Podemos Euskadi ha afirmado que "preferiría que el espacio de cambio político no estuviera tan fragmentado", pero ha asegurado que, desde Euskadi y como secretario general de Podemos "poco" puede hacer "más allá de ver qué va a suceder y evaluar las consecuencias y cómo actuar en el momento oportuno". "Es difícil saber más", ha señalado.

'CAMPAÑA POR ERREJÓN'

Preguntado por si ha podido producirse una 'campaña' para impulsar la imagen de Iñigo Errejón frente a la de Pablo Iglesias, ha afirmado que "sí que es evidente que, cada vez que ha habido un conflicto de este tipo, un conflicto de liderazgos dentro de Podemos y luego entre liderazgos que se separaran, se ha exacerbado mucho por parte de los medios de comunicación".

"Ya sabemos que cada vez que hemos tenido conflictos internos, y ahora ya el ámbito va más allá del interno, ha habido mucho interés en hacer daño a organizaciones políticas como la nuestra, que están cuestionando a las fuerzas del bipartidismo", ha recordado.

Según ha explicado, "eso hizo, en su día" que en Euskadi hubiera "una reflexión clara" sobre cómo solucionar las "reflexiones internas" de la formación, "de cara para adentro, y dar una imagen de unidad hacia fuere, naturalizando el debate". "Esa es la actitud que tenemos que seguir teniendo", ha señalado.

A juicio de Lander Martínez, al PSOE le interesa "un poquito, también" que Unidas Podemos "vaya perdiendo gas" y también "a cualquiera que se sienta cuestionado por la posición que ocupa Elkarrekin Podemos en Euskadi o Unidad Podemos en el Estado, por su capacidad de expansión de votos".

"Si el PSOE, en un momento dado, está pensando en seguir negociando un posible Gobierno a futuro, entiendo que prefiere tratar con un socio al que él consideraría más débil y, evidentemente, va a jugar todas las cartas que tiene en su mano para debilitar la proyección de Unidas", ha dicho.

Ha confiado, sin embargo, que la ciudadanía vasca y del Estado, que es "libre, consciente y ejerce su voto con pleno conocimiento de lo que sucede", ante "formas demasiado burdas de actuar", estas "no cuelan". "No van a servir para hacer un ejercicio de desgaste tan burdo como el que se está intentando hacer en ciertos momentos", ha indicado.

Por otra parte, cree que "nunca se puede descartar" la "opción" de que el PSOE busque a Ciudadanos, tras las elecciones, para posibilitar la investidura de Sánchez, "que ha decidido optar por el centro político y no tanto por mirar al progresismo".

El líder de Podemos Euskadi ha admitido, por otra parte, que "existe un peligro de abstención debido a la desafección política que genera el hecho de que no haya habido un acuerdo de Gobierno entre los partidos a los que se les dio la oportunidad de Gobernar tras el 28 de abril".

En este sentido, ha asegurado que Podemos Euskadi hará "un trabajo de seguir fomentando que el voto es útil y por qué hay razones para seguir votando a Elkarrekin Podemos". En el casos de Euskadi cree que existen elementos "que hacen pensar que, quizás, esta repetición electoral no afecte tanto". "Son otros lugares en el Estado donde más podría afectar y más se va a tener que trabajar por esto que en Euskadi, donde habitualmente se tiene un nivel de movilización muy alto", ha indicado.