12 de julio de 2019

Larrañaga deja la presidencia de Confebask con la "gran asignatura pendiente" de no reconducir la relación con ELA

BILBAO, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Confebask, Roberto Larrañaga, abandonará el próximo 18 de julio la presidencia de la patronal vasca con satisfacción por el trabajo de su equipo y los "buenos datos" de la actividad económica y el empleo en Euskadi, pero la "gran asignatura pendiente" de su mandato es que no se haya podido "reconducir" la relación con ELA.

Larrañaga ha realizado este balance, en una entrevista concedida a Europa Press, a pocos días de que se celebre el Consejo General de Confebask, en el que dejara la presidencia de Confebask, tras cumplir sus cuatro años de su mandato. En concreto, el 18 de julio dará el relevo en el cargo al expresidente de Adegi, Eduardo Zubiaurre, la persona propuesta para ocupar esa responsabilidad.

El presidente de Confebask ha indicado que Zubiaurre es "una persona conocida de la casa" y ha recordado su etapa como presidente de la patronal guipuzcoana y su participación en el Consejo General de Confebask. "Estoy seguro de que lo va a hacer perfectamente. Es un empresario ejemplar en todos los sentidos", ha señalado.

En el balance de su mandato, Larrañaga se ha mostrado "absolutamente satisfecho" del trabajo desarrollado por su equipo y de los proyectos que han sacado adelante.

Larrañaga ha manifestado que lo "negativo" ha sido que no se haya podido "reconducir algo la relación con el sindicato mayoritario" debido a la "falta de interlocución o de acuerdos". "Esa es para mi la gran asignatura pendiente que tenemos o la parte más negativa", ha agregado.

El presidente de Confebask ha afirmado que se ha producido un cambio de liderazgo en ELA con el relevo de Adolfo Muñoz por Mitxel Lakuntza "pero no en su estrategia". "No espero ningún cambio", ha apuntado.

Larrañaga ha indicado que el nuevo secretario general de ELA no se ha puesto en contacto con Confebask y ha recordado que, tras su nombramiento como presidente de la patronal, solicitó una reunión con ELA y es "la única que he tenido". "Ellos no nos han solicitado ninguna cuando han tenido cambio de secretario", ha manifestado.

El presidente de la patronal vasca ha asegurado que ELA ha "mejorado" sus resultados en las elecciones, lo que, según ha defendido este sindicato, avala su estrategia, pero Larrañaga ha asegurado que también "hay que mirar más adelante, por el bien de todos y por el bien de país".

NEGOCIACIÓN COLECTIVA

En su balance de la negociación colectiva ha apuntado que ha habido "algunos avances" pero les gustaría "ir más rápido" porque es "uno de los debes que demandan las empresas". "Hay convenios de algunos sectores que están muy atascados. Las propuestas empresariales están siendo de avanzar en la negociación, pero nos encontramos siempre con el no con respuesta", ha añadido.

Larrañaga, que ha lamentado que ELA y LAB, "por voluntad propia" hayan decidido no participar en la mesa de diálogo social, ha manifestado que en Álava, donde la presencia de UGT y CCOO es mayor que en otros territorios, "casi todos los convenios están firmados o en negociación". Por lo tanto, ha asegurado que "hay datos objetivos para poder demostrar" que el bloqueo de la negociación viene por parte de la mayoría sindical.

En el área económica y de empleo, según su balance, los datos son "buenos" y Euskadi ha registrado crecimiento económico, aunque este año será menor que en 2018. Larrañaga ha afirmado que la economía vasca está "en línea" con el Estado y con una evolución "superior a la de la mayoría de los países de Europa".

El presidente de Confebask ha manifestado que hay "incertidumbres" y se está en una época en la que "es difícil prever el futuro porque continuamente hay noticias, algunas desde el ámbito de la política, como puede ser el Brexit o las medidas que pueda tomar el presidente de EEUU Donald Trump respecto a aranceles a determinados productos". En este sentido, ha apuntado que en Euskadi "afecta mucho todo lo relacionado con el sector de automoción" y se plantea un "cambio de modelo", lo que "crea incertidumbres en cuanto a plazos".

Por tanto, sobre la evolución futura del contexto económico, ha afirmado que, "más que nubes negras", observa "incertidumbres". "Y a la velocidad que van las cosas, creo que va a ser una constante", ha dicho.

En todo caso, ha asegurado que las empresas vascas que han salido de la crisis "han salido reforzadas" y, si se produjese una nueva crisis, "estarían mejor preparadas que antes para afrontarla".

Larrañaga ha destacado la creación de empleo que se ha producido en estos años, con 18.000 nuevos empleos el pasado año y una cifra estimada de 14.000 para este ejercicio. Con esta evolución, según ha subrayado, la tasa de paro ha ido disminuyendo y cree que este año se situará por debajo del 10%.

Ante las apelaciones a los empresarios para reducir la temporalidad en Euskadi, Larrañaga ha indicado que es un tema del que "se habla mucho" pero Confebask "da los datos continuamente" y Euskadi está en índices de temporalidad "iguales que los de antes de la crisis" y se ha mantenido la proporción de un 75% de contratos indefinidos sobre temporales.

Según ha precisado, en el sector privado hay un índice de temporalidad del 23% y esos índices "han existido siempre". "Estamos incluso en un récord de contratos indefinidos, mayor que nunca", ha añadido. A su juicio, si se contase con una legislación laboral "más flexible, la temporalidad, bajaría, eso sin duda".

Por otra parte, ha asegurado que les gustaría que se actuara en materia fiscal porque los empresarios "necesitan que la fiscalidad les ayude a ser más competitivos, no al revés, que lastre la competitividad".

"Nosotros en tipos ahora estamos por encima de la media europea, a la par que la española. Y en cotizaciones laborales estamos a la cabeza de Europa", ha añadido.

Larrañaga ha asegurado que, en la medida en que las empresas vascas cuentan con tipos superiores en el Impuesto de Sociedades, es "dinero que sale de la empresa y, con lo cual, no puede ayudar ni a la inversión ni al empleo". "Eso resta competitividad, nosotros lo que queremos es estar en las mismas o mejores condiciones que nuestros competidores, lo que no queremos nunca es estar en peores", ha añadido.

EUSKALTEL

Ante la situación de Euskaltel tras la toma de control de Zegona que se ha convertido en primer accionista del operador, ha manifestado que "más importante que quién dirige una empresa" lo que importa es que "la empresa se quede aquí".

Larrañaga ha recordado que el Plan estratégico de Euskaltel está aprobado por todos los accionistas y Kutxabank es el segundo de ellos. El presidente de Confebask ha asegurado que hay que "dejarles trabajar y pedirles que su centro de decisión se quede aquí".

No obstante, ha afirmado que no tiene inquietud por el arraigo de Euskaltel a Euskadi, "por lo menos, a corto plazo". "Además, así lo han manifestado ellos también", ha agregado.

Por otra parte, ante la puesta en marcha inminente de un fondo público privado impulsado por el Gobierno Vasco para garantizar el arraigo de las empresas y la posibilidad de que el Ejecutivo autónomo pueda entrar en el accionariado de Euskaltel, ha señalado que será ese fondo y su consejo el que tendrá que "analizar en qué empresa es necesario invertir".

"Y no sé si ahora mismo sería conveniente que estuvieran en Euskaltel o no, Kutxabank es el segundo accionista, los intereses vascos están representados", ha agregado Larrañaga, quien, ante los despidos que se están produciendo, ha recordado que es una empresa privada y que su Plan estratégico está adoptado por unanimidad.

"Zegona no tiene mayoría en el consejo, el Plan estratégico está aprobado por unanimidad, no tengo otra cosa, más que respetar", ha apuntado Larrañaga.