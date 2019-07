López Uralde (Equo) cree que, si se quiere, puede haber un Gobierno de izquierdas, pero llamar al PP y CS "no es camino"

BILBAO, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Equo y miembro del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Juantxo López Uralde, ha asegurado que, si se quiere, puede llegar a formarse un Gobierno de izquierdas, pero ha advertido al PSOE de que "seguir llamando al PP y Ciudadanos, no parece el camino". Además, ha considerado que, "si hubiera voluntad sincera", socialistas y Unidas Podemos ya estarían "sentados cerrando el acuerdo"

López Uralde se ha dirigido, de esta forma, a través de varios tuits, recogidos por Europa Press, al diputado socialista Odón Elorza, para responder a sus reflexiones sobre la fallida investidura de Pedro Sánchez y las responsabilidades que achaca al líder de Podemos, Pablo Iglesias.

El representante de Equo le dice a Elorza que no se "equivoque" porque Iglesias "no ha traicionado nada". "Nunca le quisisteis en el Gobierno, lo cual no tiene precedentes, y aceptó echarse a un lado", le ha recordado, para añadir que el PSOE, en realidad, "no quiso un pacto con Unidas Podemos". "La prueba es que estuvisteis 80 días intentando la abstención del PP y Cs, y ahí estáis aún", ha indicado.

CERRAR UN ACUERDO

En este sentido, le ha preguntado por qué los socialistas, si quieren pactar un Gobierno de izquierdas, se vuelven "a acercar a PP y Ciudadanos". "Si hubiera voluntad sincera, ya estaríamos sentados cerrando el acuerdo. No la hay", ha afirmado, para emplazarles a "levantar el teléfono" para seguir hablando.

Lo demás, a su juicio, "son excusas de mal pagador". "Si se quiere un gobierno de izquierdas, se puede. Pero seguir llamando a PP y Cs no parece el camino para llegar. Ya lo dijo Esteban, ¿estáis a setas o a rolex?", ha concluido.