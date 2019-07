27 de julio de 2019

Mendia cree "una temeridad dudar de la necesidad de un liderazgo fuerte" del PSOE, que ganó "con contundencia" el 28-A

BILBAO, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, cree que es una "temeridad dudar de la necesidad de un liderazgo fuerte" del PSOE, que ganó "con contundencia" las pasadas elecciones generales. Además, ha abogado por "un socialismo fuerte en Cataluña, en Euskadi y en el resto de España", como garantía de "convivencia, pluralidad y para seguir compartiendo un proyecto conjunto".

Mendia, que ha participado con Miquel Iceta en los debates de la Escuela de Formación de la Juventud Socialista de Cataluña (JSC), se ha referido a la fallida investidura de Pedro Sánchez, para asegurar que es "una temeridad dudar de la necesidad del liderazgo del PSOE" y de su secretario general "para recuperar los derechos sociales, blindar las pensiones o conseguir la igualdad real entre hombres y mujeres".

La máxima representante del PSE-EE ha defendido que "la fortaleza del socialismo en comunidades como Euskadi y Cataluña, pero también en el conjunto de España, constituye una garantía para la convivencia, para un proyecto compartido que, además, se sobreponga a las tensiones de los populismos que se expanden por todo el mundo".

"Somos la mejor garantía para preservar la pluralidad y para que sigamos compartiendo un proyecto conjunto", ha asegurado en su intervención en la Escuela de Formación de la Juventud Socialista de Cataluña, que desarrolla en estos días su programación en Castellnou de Bages (Barcelona).

Antes de su discurso, Idoia Mendia ha recordado, en un encuentro con los medios de comunicación, que "muchas de las fuerzas políticas que están en el Congreso de los Diputados y que en la sesión de investidura no facilitaron un Gobierno de progreso liderado por el PSOE, concurrieron a las elecciones y recibieron el refrendo del electorado para continuar con esa mayoría que se conformó en la moción de censura, que propugna una España de convivencia entre diferentes".

"Por tanto, tenemos que lamentar que no se pudieran concretar estos apoyos en torno a un Gobierno fuerte, que no tiene por qué tener necesariamente detrás una mayoría absoluta o conformarse como un Gobierno de coalición, sino que debe hacerse con fuertes convicciones y objetivos claros", ha añadido.

Mendia, que ha abogado por "poner los intereses generales del país por encima de las diferencias", cree que "los riesgos para los derechos y libertades siguen vigentes, como lo están los que amenazan la pluralidad desde los nacionalismos".

A su juicio, sólo el socialismo puede poner en marcha la gran transformación que pasa "por la recuperación de los derechos laborales, por incorporar a la mujer a la cabina de mando de las decisiones económicas y sociales, por blindar la sanidad y educación públicas o por hacer lo propio con las pensiones actuales y futuras".

EL PAPEL DEL PSE EN EUSKADI

La secretaria general del PSE-EE ha repasado "el compromiso histórico" de los socialistas vascos con la gobernabilidad, las instituciones y el autogobierno vasco, "desde los primeros acuerdos de coalición con los nacionalistas y los grandes pactos de país", como la escuela pública, el sistema de salud, la protección social y la reindustrialización, al Gobierno socialista presidido por Patxi López, o la colaboración retomada en los últimos años para conformar un espacio de estabilidad".

"Si fuimos capaces de tejer espacios de encuentro bajo las más duras etapas de confrontación social y con la amenaza directa de ETA sobre nuestras vidas, ¿cómo no íbamos a ser capaces de hacerlo cuando conseguimos vencer al terrorismo?", ha señalado.

Por ello, ha manifestado que el socialismo "tiene el deber moral de combatir el marco mental que en todo el mundo pretenden imponer las ideologías que buscan las confrontación". "Cuando nos enfrentamos a retos que requieren cada vez más respuestas globales y coordinadas, se agitan los miedos y se azuza a la ciudadanía para que se refugie dentro de sus fronteras", ha advertido.

Idoia Mendia ha asegurado que "la única forma de romper esa tendencia es que las corrientes tradicionales de la política, la de la democracia cristiana, el liberalismo europeísta y la socialdemocracia", no se dejen "contagiar por ni una sola de las fórmulas populistas".

Tras mostrarse "muy crítica con los nacionalistas", ha afirmado que "el socialismo en España tiene que liderar la gestión de la diversidad del país, sin dejarse tentar en ningún momento por ningún señuelo que responda a necesidades nacionalistas".

"Nuestro papel es blindar un espacio de progreso y un proyecto transformador e integrador, para todas y todos, en el que no nos despistemos medio segundo en los problemas de sentimientos e identidades que tienen algunos", ha asegurado.

Para la líder del PSE-EE, el socialismo "no sólo es la alternativa a quienes proponen medidas reaccionarias en lo social, sino a quienes defienden medidas regresivas en la pluralidad". "El socialismo en Euskadi, Cataluña y el resto de España es la alternativa a las derechas y los nacionalismos. Es el único proyecto transformador e integrador", ha explicado. Por último, ha afirmado que su "guerra" no es la nacionalista, y ha destacado que las patrias "no se pueden sobreponer a los ciudadanos".