Mendia dice que todavía hay "muchos días" hasta el 23 de septiembre aunque admite que es "muy complicado"

BILBAO, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, ha reconocido que ve "difícil y complicado" que se pueda llegar a un acuerdo para sacar adelante la investidura de Pedro Sánchez como presidente y conformar un Gobierno en España, pero cree todavía quedan "muchos días" hasta el 23 de septiembre, fecha límite para contar con un presidente investido, por lo que mantiene la "esperanza".

En una entrevista a Onda Vasca, recogida por Europa Press, ha afirmado que Pedro Sánchez es el "primero y el más interesado" en lograr un acuerdo para poder formar un Gobierno "cuanto antes".

Mendia ha indicado que Sánchez quiere "un Gobierno y un acuerdo" y ha señalado que lo primero es buscar el consenso en torno a los objetivos para la legislatura y es donde, a su juicio, está "la madre del cordero de esta negociación fallida".

La dirigente del PSE-EE ha afirmado que, desde el primer momento, se ha partido de "dos posiciones diferentes" y el PSOE "ha hecho muchos esfuerzos por evolucionar" mientras que Unidas Podemos "se ha mantenido permanentemente en la misma posición" que es la de "no hablar de contenidos", si no se garantiza un Gobierno de coalición.

"Y para estar dentro del Gobierno de España o de cualquier Gobierno también tienes que ser un partido serio y, llegada a esta altura de la liga, visto el recorrido que ha hecho Unidas Podemos desde su surgimiento y visto cómo les vemos funcionar en la instituciones, me parece que es un partido que no se toma el país en serio, no se toman el Gobierno en serio y lo tratan todo como si fuera un juego", ha añadido.

Mendia ha afirmado que esto "no es un juego" porque se trata "de la vida de la gente con sus problemas" y es lo que, en su opinión, Unidas Podemos debe entender. "La gente te vota para solucionar los problemas, luego la fórmula también tiene que ser objeto de debate pero lo primero ponerse de acuerdo en los temas", ha manifestado.

La líder del PSE-EE ha señalado que es "preocupante" la situación pero ha insistido en que el PSOE ha tratado "por activa y por pasiva" de llegar a un acuerdo y que Pedro Sánchez ha ido pasando "por diferentes fases para tratarles de convencer que tenían que acordar sobre los objetivos de la legislatura". En este sentido, ha subrayado que hay temas muy importante sobre la mesa como el blindaje de las pensiones, la calidad en el empleo, la derogación parcial de la reforma laboral o la elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores.

"Hay mucha gente pendiente de ese Gobierno, por no hablar de los nubarrones económicos que se vislumbran en el horizonte internacional, que pueden llegar a afectarnos", ha apuntado.

Mendia, que ha indicado que los partidos que están en el Congreso deben tomar "conciencia de su papel", ha señalado que el acuerdo hay que buscarlo "entre aquellos que facilitaron la moción de censura" contra Mariano Rajoy porque "son los que más en común tienen para conformar un Gobierno progresista".

No obstante, ha afirmado que "no descarga de responsabilidad" al PP y a Ciudadanos por su postura "cuando hay que mojarse para acordar o para facilitar un Gobierno que pueda hacer políticas efectivas" mientras "se les llena la boca hablando de España y del bien de España". Por lo tanto, cree que "no se han hecho bien las cosas por parte de muchos partidos".

Ante el emplazamiento del presidente del PP de Gipuzkoa, Borja Semper, a Sánchez para que haga una "propuesta seria" a los populares para negociar y que pudieran facilitar la investidura, Mendia ha afirmado que el dirigente del PP de Gipuzkoa "debería saber, salvo que tenga cortados todos los cables de comunicación con el PP nacional", que Pablo Casado y los dirigente del partido "no están por la labor de facilitar el Gobierno socialista". "Esa opción está descartada y de Ciudadanos no vamos a hablar porque Albert Rivera es el mundo al revés", ha apuntado.

Mendia cree que ha habido "un intento serio con cambios de posiciones" por parte del PSOE para poder acordar y, "por el otro lado, ha habido un inmovilismo total". Asimismo, ha indicado que su percepción personal es que Unidas Podemos "no se ha tomado en serio lo que es el Gobierno de España y los problemas y retos que tiene la ciudadanía".

La líder del PSE-EE ha señalado que todavía "quedan días" para poder llegar a un consenso pero ha reconocido que "la vía para el acuerdo se agota". "Todavía estamos a varios días de la fecha límite y en política lo que se ha demostrado en estos últimos años es que, en cualquier momento, cualquier día, las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana", ha apuntado.

En este sentido, hasta el 23 de septiembre son "muchos días y muchas posibilidades" y, por ello, tiene "una mirada esperanzadora", pero reconoce que lo ve "difícil y muy complicado". "Y no porque nosotros no hayamos hecho un esfuerzo sincero, Pedro Sánchez quiere un Gobierno, pero sobre un programa; es lo mínimo", ha asegurado.