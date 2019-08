19 de agosto de 2019

La ONCE dedica el cupón del 24 de agosto al 90 aniversario de Mercado de la Ribera de Bilbao

BILBAO, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La organización ONCE ha dedicado el cupón correspondiente al sorteo del 24 de agosto a la conmemoración del 90 aniversario del Mercado de la Ribera de Bilbao. En total, cinco millones y medio de cupones emitidos llevarán la imagen del tradicional mercado bilbaino, inaugurado el 22 de agosto de 1929 sobre la ría.

El cupón ha sido presentado este lunes en el Ayuntamiento de la capital vizcaína por el alcalde de Bilbao, Juan Mª Aburto, el delegado territorial de ONCE Euskadi, Juan Carlos Andueza, y el jefe de Juego de la ONCE en Euskadi y Cantabria, Miguel Morado.

Aburto ha recordado que "no es la primera vez que la ONCE dedica su cupón a Bilbao" y, en un respaldo a las últimas dos décadas, ha afirmado que "los principales símbolos de la ciudad han protagonizado la imagen del cupón de la ONCE, desde el Athletic Club y el Mercado de Santo Tomás, hasta el Palacio Euskalduna, el Museo Guggenheim, la Estación de Abando, el propio edificio del Ayuntamiento o don Miguel de Unamuno, con motivo del 150 aniversario de su nacimiento".

Tras agradecer a la ONCE "el cariño que ha demostrado siempre hacia Bilbao y sus gentes", Aburto ha deseado "suerte a todas las personas que compren el cupón de este año". "Ojalá que el premio se quede finalmente en Bilbao", ha añadido.

Según han explicado los responsables de la organización, al ser un cupón de fin de semana de la ONCE, ofrece un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción.

Además, repartirá premios de 2.000 euros al mes, durante 10 años consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta.

El Mercado de La Ribera se inauguró el 22 de agosto de 1929, bajo un proyecto en estilo racionalista del arquitecto Pedro de Ispizua, que proyectó un edificio de hormigón armado, muy moderno para su época, funcional y monumentalista.

En 1971, el Mercado de la Ribera perdió gran parte de su actividad debido a la inauguración de Mercabilbao, y se convirtió en mercado de barrio, centrado en clientes del Casco Viejo y Bilbao La Vieja.

Tras las graves inundaciones que en 1983 asolaron Bizkaia, se aprovechó su reconstrucción para realizar una profunda reforma. Ya en 1990, el Mercado de la Ribera fue reconocido como el Mercado Municipal de Abastos más Completo por el Libro Guiness, siendo en ese momento el más grande que existía en cuanto a número de comerciantes y puestos, así como el mayor mercado cubierto de Europa.

Hace diez años, se llevó a cabo otra reforma integral que se aprovechó para modernizar espacios y equipamientos y recuperar el paseo de sirga sobre la ría. En 2012, tras tres años de obras bajo un proyecto firmado por el arquitecto Emilio Puertas, fue inaugurado el actual Mercado de la Ribera de Bilbao.

La ONCE cuenta con 3.400 personas afiliadas y cerca de 540 agentes vendedores en Euskadi, donde ha repartido 22 millones de euros en lo que va de año, aunque alcanzó en 2018 su récord histórico, con un total de 37 millones de euros.