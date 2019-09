Ortuzar dice que, si hay elecciones, Sánchez "les habrá decepcionado" y reprocha a él y a Iglesias "falta de madurez"

BILBAO, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, cree que habrá una repetición electoral en España y asegura que, si finalmente se produce, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez "les habrá decepcionado" y le reprocha tanto a él como al líder de Podemos, Pablo Iglesias, su "falta de madurez"

En una entrevista al diario El Correo, recogida por Europa Press, cree que hay "muchas" fichas de que finalmente se tengan que repetir las elecciones generales, una posibilidad que inicialmente no contemplaba el PNV porque "las cifras daban" .

"Y pensábamos que, de plantearse discrepancias, más que entre PSOE y Podemos sería con los catalanes. Creíamos que, al ser tan claro el mandato de las urnas, iban a ser capaces de ponerse de acuerdo", asegura.

Ortuzar indica que, si esto "sale todo mal" y hay una repetición electoral, Pedro Sánchez les habrá decepcionado e Iglesias, también", pero "Sánchez un poco más, porque a él le toca".

A su juicio, lo que ocurre es que los dos "quieren ganar por goleada" y eso "no es una negociación, es una imposición. Ortuzar cree que no identifican "negociar con ceder". "Se mezclan muchos factores: la falta de química entre los líderes, la tensión por defender el espacio propio y una falta de madurez en ambos", añade.

Ortuzar afirma que en la reunión que mantuvieron el jueves los equipos negociadores de PSOE y con Unidas Podemos no vio nada que le hiciera pensar que puede haber un punto de inflexión en la situación y cree que "cada uno ha ido a reforzar lo que hace imposible el acuerdo".

"Siguen en vías paralelas y no hay intersección posible. Las posiciones están más alejadas que antes. Si no se ha roto es porque ninguno quiere asumir la culpabilidad y su correspondiente voto de castigo", asegura.

"EL PNV NO ES ÁRBITRO"

A su juicio, tanto Sánchez como Iglesias piensan que "están en posesión de la verdad" y que "el que tiene que ceder es el otro". "Cada uno me pide que haga de valedor frente al otro", señala Ortuzar, que afirma que no es realista que le pidan eso porque el PNV no es "ni árbitro ni intermediadores".

Ortuzar, que asegura que les ha trasladado lo que haría él, si una coalición o un acuerdo de programa, cree que ambos partidos se están "blindando" porque saben "que nadie quiere elecciones y que el electorado progresista no entiende que se deje escapar esta oportunidad histórica". "Ambos interpretan que si aceptan lo del otro es su fin político", indica.

El líder jeltzale, que afirma que "no pueden pasar el marrón a los demás", añade que "solo por egoísmo, Euskadi necesita que haya gobierno en Madrid". "Si en España no se consume en Euskadi también se produce menos, somos un país exportador", apunta.

Ortuzar cree que el PSOE ha "patinado" al ofrecer a Unidas Podemos puestos en organismos como el CIS, la CNMV, el Poder Judicial o el Defensor del Pueblo y, por ello, "lo ha quitado rápido de la circulación". "Es una muestra de falta de rigor, de improvisación, de que esto no está siendo una negociación real, sino una especie de acto comunicativo continuo. Ambos tienen claro en el hipotálamo que esto no va a salir bien y quieren echar la culpa al otro", añade.

Preguntado por si cree que el PSOE les utilizó en la reunión que mantuvieron en Madrid para presionar a Unidas Podemos, asegura que sabían a lo que iban, "pero había que ir". "Más que me intenten utilizar, los unos y los otros, me molesta que no me tengan en consideración, o sea, que no me llamen. Y este verano ha sido un poco decepcionante en este sentido. Esa decepción se acrecienta cuando no ves en el programa ni un caramelo para dejarte buen sabor de boca. Hazme un guiño, un gesto, algo... ¿no?", señala.

Cuestionado por si sería posible aún un acuerdo PSOE-Podemos tras unas elecciones o el PSOE optaría por Ciudadanos, cree que a los socialistas le entrarían las "tentaciones". "Incluso al PP que, tácticamente, podría pensarse una abstención para no obstaculizar un Gobierno y proteger así al bipartidismo", asegura.

Sin embargo, Ortuzar cree que no se puede "llegar a La Moncloa con los votos del PP y luego gobernar con Podemos". "Otro tipo de acuerdo con este PP, con el Casado de hoy, no lo veo. A Rivera tampoco le veo recolocándose, aunque yo lo haría. Se lo he dicho a Sánchez y a Iglesias en privado y en público: la investidura y la gobernabilidad tienen que salir de los que apoyamos la moción de censura. Es que si no, ¿para qué hicimos todo aquello?", se ha preguntado.

Ortuzar, que no se arrepiente de la moción de censura porque el PP de aquella época "no daba más de sí", indica que lo que queda de todos estos meses es "la sensación de que la política española está enferma". "O cambian el chip o las relaciones entre los líderes van a quedar muy tocadas y la desafección de la gente ya va a ser doble. Frente a eso, solo quedan los populismos", advierte.

El líder jeltzale cree que hay que fortalecer a los partidos políticos porque "todos están débiles" y el "único partido fuerte" en este momento es el PNV porque "todos los demás están pendientes de un líder".

Por otra parte, asegura que le molestó que en el documento con más de 300 medidas que presentó el PSOE se rechazara un referéndum en Cataluña y cree que los socialistas tendrán que abordar la cuestión territorial.

Ortuzar indica que el clima electoral alteraría la política vasca pero tienen que "evitar" el contagio, "blindarnos del clima corrosivo de Madrid y proteger nuestro sistema de bienestar".

El líder jeltzale, que indica que no tienen "miedo" en caso de una prórroga, afirma que no se puede abordar en la negociación presupuestaria la reforma fiscal que plantea el PP.

En relación al PP, asegura que si él fuera Alfonso Alonso no entraría en una coalición "Euskadi Suma" porque sus votantes no lo entenderían. "El PP está perdido en su laberinto y ojalá encuentre la salida porque hace falta en Euskadi", indica.

Respecto a la izquierda abertzale, cree que son "unos auténticos impostores". "No se puede intentar ser Don Limpio en Madrid y hablar de que van a parar a las derechas, pegarse a Esquerra para blanquear su imagen y luego tener la actitud que tienen en Euskadi. No solo ya por no querer negociar con el PNV. Dan carta de naturaleza a las instituciones españolas, pero a la vez tiene los 'ongi etorris', los 'Anbotos'... Es pura táctica", asegura.

En su opinión, EH Bildu "quiere el poder, sustituir al PNV". "Lo quería hacer desde el ámbito foral y municipal. Como eso ha sido un fracaso total, lo intentan en Madrid. Pero aquí a su gente, ¿qué les dan de comer? ¡Lo de siempre! No puede ser. Sé que es duro pero mientras hagan eso no van a tener una relación sana con nadie en este país", concluye.