15 de octubre de 2019

Patti Smith, L7, Reverend Horton Heat y The Steepwater Band se suman al cartel del Azkena Rock Festival de Vitoria

BILBAO, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Patti Smith, L7, Reverend Horton Heat y The Steepwater Band son las nuevas incorporaciones al Azkena Rock Festival de Vitoria, que celebrará su 19ª edición los días 19 y 20 de junio de 2020 en Mendizabala, y que se suman a los ya anunciados Social Distortion y Fu Manchu, según ha informado Last Tour, promotora organizadora del festival.

La cantante, compositora y autora americana es considerada una de las mayores influencias del punk rock neoyorquino. Poeta de origen, fusionó rock y poesía con un estilo que marcó a toda una generación e impregnó la música punk de feminismo e intelectualidad. Su canción más popular, 'Because the Night', escrita junto a Bruce Springsteen, es uno de los himnos del siglo XX.

Unidas de manera intrínseca a su dimensión musical también sus facetas como activista política y medioambiental y poeta, desde 'Horses', su debut en 1975 en plena irrupción del punk, "no ha cesado en llevar por todo el mundo su actitud honesta y ajena a los convencionalismos".

Convertida en referencia de todas las generaciones posteriores, la "madrina del punk" llegará a Azkena Rock Festival para repasar los temas de sus once álbumes de estudio "en un ejercicio de libertad y reivindicación sin límites".

A este nuevo anuncio se suman las californianas L7, grupo legendario de grunge y punk rock que, después de anunciar su primer disco en 20 años, 'Scatter The Rats', un nuevo trabajo en el que mantienen su esencia e incluye una onda más powerpop a sus composiciones, eligen el Azkena como única fecha en el Estado. De esta manera, L7 regresarán a Vitoria "acompañadas de su actitud vitalista, sus líneas melódicas y sus riffs de guitarra propios del sludge y el punk".

Asimismo, con más de 28 años de carrera y once discos publicados, la legendaria formación texana Reverend Horton Heat dio sus primeros pasos con SubPop, uno de los sellos más importantes de la historia de la música, y desde entonces se ha erigido como una de las bandas más importantes del psychobilly. Su 'frontman', James Heath, conocido como "el reverendo", es considerado como uno de los mejores guitarristas del mundo en su género.

Además, con fecha exclusiva en 2020, The Steepwater Band volverá al festival vitoriano después de su visita en 2005. La banda de rock blues fundada en Chicago en la década de los 90 volverá con sus canciones formadas con bases a caballo entre blues, rock sureño, boogie y psicodelia activa.

Por otro lado, el rock autóctono estará representado por la banda vitoriana de hard rock-metal The Faithless. Fundada en 2016, con dos discos a la espalda y gran kilometraje a lo largo de toda la península, la banda recorre las bases de un rock moderno y metal en su primer trabajo, 'To the End', y explora sonidos más agresivos y metaleros en su segundo álbum, 'Fighting the Shadows'.

SOCIAL DISTORTION Y FU MANCHU

Estos nombres, se suman a los ya anunciado por ARF el pasado mes de junio, Social Distortion y Fu Manchu. Social Distorsion, una de las bandas de punk rock que más discos ha vendido, con más de tres millones de copias por todo el planeta, regresa al festival 15 años después de su visita a Mendizabala.

Además, Fu Manchu llegará a Azkena Rock 2020 en fecha exclusiva. Es uno de los nombres más relevantes del rock y, junto a otras bandas como Kyuss o Monster Magnet, dieron origen a un estilo icónico de música pesada nacida en el desierto y que se etiquetó como stoner rock y cuya influencia sigue viva en nuestros días con legiones de seguidores

Por último, el festival ha anunciado también que ya se pueden reservar plazas en la zona de acampada habilitada a cinco minutos del festival, así como los viajes organizados en bus desde varias localidades. Los tickets ya están a la venta y disponibles a plazos en la web www.azkenarockfestival.com.